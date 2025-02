FESPACO 2025 : Le Cinéma Numérique Ambulant (CNA) réitère son accompagnement

publicite

À l’occasion du FESPACO 2025, le Cinéma Numérique Ambulant (CNA) a présenté les diverses activités qu’il propose lors de cette 29e édition, le lundi 24 février 2025. Traditionnel partenaire du festival, le CNA compte une fois de plus participer au rayonnement, du 23 au 28 février 2025, à travers des projections dans les quartiers périphériques de la ville de Ouagadougou.

Avec son slogan « Le cinéma pour tous, le cinéma partout », le CNA veut s’engager à rendre le cinéma accessible depuis plusieurs années. Projection dans des espaces, projection pour des personnes démunies, participation au FESPACO sont notées dans ses agendas. Parlant FESPACO 2025, en cette année, son projet « FESPACO hors des murs » a également été lancé .

Dans le cadre de son projet de cette initiative, le CNA propose plusieurs activités, dont le Village du CNA, des projections de films, ainsi que des master class et des formations. Ces projets, en plus de rendre le cinéma plus accessible, ont pour objectif de renforcer l’intérêt du public pour cette discipline.

« Nous formons un public en devenir. Le fait d’apporter le cinéma aux populations, de le rendre accessible, leur permet de découvrir un art et une discipline. C’est une véritable formation de cinéphiles », a expliqué Wend-Lassida Ouédraogo, coordonnateur du CNA.

En partenariat avec Africalia, un réseau de promotion du cinéma et de la culture, le CNA organisera une soirée spéciale intitulée « Soirée Africalia » le 26 février 2025. Selon Dorine Rurashitse, directrice générale d’Africalia, des programmes de formation seront mis à disposition du CNA pour soutenir cette initiative.

« Nous offrons un soutien au niveau de la formation, du renforcement des capacités, tant pour la médiation, l’animation que pour les aspects techniques des différentes équipes du CNA. Nous favorisons également l’accessibilité des films africains aux populations », a-t-elle précisé.

Le Cinéma Numérique Ambulant (CNA) est un réseau d’associations nationales présent dans 10 pays africains. En tant que partenaire du FESPACO, le CNA organise à chaque édition une série d’activités cinématographiques.

Cette année, les projections se déroulent dans les quartiers Saaba, Ciné Park, Bassinko, Panzani, Tampouy et la Cité Kossodo, du 23 au 28 février 2025. En outre, des activités telles que des ateliers d’initiation au dessin animé et à la prise de vue, ainsi que des séances de contes, figurent au programme.

