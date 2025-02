Défense : Le Centre national d’études stratégiques (CNES) commémore ses 5 ans d’existence au service d’un « Burkina stratège »

publicite

Le Centre national d’études stratégiques (CNES) commémore ses 5 ans d’existence, ce mardi 25 février 2025. Le ministre en charge de la défense, le général de brigade Célestin Simporé, a lancé les activités entrant dans le cadre de cette célébration qui se tient du 25 au 27 février 2025, à Ouagadougou.

25 février 2020-25 février 2025, le Centre national d’études stratégiques (CNES) a « cinq ans au service de la construction d’un Burkina stratège ». C’est d’ailleurs autour de ce thème qu’est alignée la célébration de ce cinquième anniversaire du CNES.

Le Centre national d’études stratégiques (CNES), faut-il le rappeler, a pour mission globale de soutenir la politique et la stratégie de sécurité nationale du Burkina Faso par le développement des capacités nationales autonomes d’analyse et d’anticipation stratégiques, de prévention et de gestion des crises et des situations conflictuelles.

Ces missions assignées au CNES font de lui, un outil stratégique de haute importance appelé de premier plan dans la construction d’une nation stratège, a confié le général de brigade Barthélémy Simporé, directeur général du CNES. Le Gal de brigade Simporé a notifié qu’après cinq années d’existence, le CNES a progressivement construit les fondations de son domaine d’expertise et a pu réaliser plusieurs études sur des problématiques d’ordre stratégique.

“ Il a également pu conduire avec succès l’organisation de grands évènements de la réflexion stratégique, avec notamment la tenue de deux éditions du Forum de la recherche stratégique et le lancement l’année dernière de la 1ère édition du Grand prix de la recherche stratégique. Concernant sa mission de formation, il a tenu plusieurs sessions de renforcement des capacités de son personnel et élaboré des modules de formation qui sont en phase d’être diffusés”, a-t-il détaillé.

En cinq ans, a poursuivi le Gal Simporé, le CNS a pu construire une solide expertise mais dont le potentiel est encore insuffisamment exploité, tant dans les réflexions, la prospective stratégique que dans la formation au leadership stratégique.

“En optant de célébrer ces cinq premières années, nous visons deux grands objectifs. Le premier est de donner de la visibilité aux acquis déjà engrangés et à la consistance de l’expertise déjà constituée. Le second objectif est d’engager les partenaires institutionnels et privés sur un nouveau partenariat pour la mise en œuvre du Plan stratégique 2025-2027 qui vient d’être adopté par le Conseil d’administration”, a-t-il informé.

Le thème de cette célébration, « Le CNES, cinq ans au service de la construction d’un Burkina stratège », selon le ministre en charge de la défense, le général de brigade Célestin Simporé résonne particulièrement fort dans le contexte sécuritaire actuel et aux défis auxquels le Burkina Faso et les pays de l’AES sont confrontés. “Ce thème souligne l’importance cruciale de la réflexion stratégique pour notre nation, confrontée à des menaces multiples et complexes”, a-t-il soutenu.

A en croire, le ministre en de la défense, le CNES a su faire preuve d’une grande adaptabilité et de résilience pour effectivement et progressivement se consolider en acteur central de la réflexion stratégique aux plans national et international et en outil d’aide à la décision au service de la construction d’un Burkina stratège.

“Depuis sa création, le CNES s’est affirmé comme un acteur incontournable de la réflexion stratégique au Burkina Faso. La création du CNES est la manifestation de la volonté des plus hautes autorités de notre pays, d’asseoir une culture de la réflexion stratégique, laquelle réflexion doit se faire selon notre perspective nationale, donc une réflexion qui tienne compte de nos réalités”, a-t-il argumenté.

Il a terminé son propos en soulignant que des institutions comme le CNES, le Burkina et les autres États de l’AES en ont besoin. “Et je suis ravi de constater l’existence de liens forts entre nos les centres d’études stratégique de l’espace AES”, a-t-il encouragé.

Une conférence inaugurale sur une nation stratège a été animée par la directrice générale adjointe du CNES, Dr Sampala Balima, d’autres conférences et communications meubleront la célébration de ce 5e anniversaire du CNES.

Willy SAGBE

Burkina 24

