Ramadan 2025 : Le Capitaine Ibrahim Traoré formule le vœu que ces moments pieux renforcent le vivre-ensemble

Ceci est un message du chef de l’État à la communauté musulmane burkinabè qui débute le jeûne de ramadan, ce samedi 1er mars 2025.

«Les fidèles musulmans entament aujourd’hui, le mois de jeûne du Ramadan.

Je formule le vœu que ces moments de repentance, de privation et de prière puissent renforcer notre vivre-ensemble et notre volonté commune de bâtir une Nation de paix, forte, solidaire et résolument engagée pour le bonheur de tous ses fils et filles.

Bon mois de Ramadan à toutes et à tous !»

Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, Chef de l’État

