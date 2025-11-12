Sotigui Awards 2025 : La 10e édition brise le tabou du harcèlement sexuel dans le 7e art

Partage

La 10e édition des Sotigui Awards a été lancée ce mercredi 12 novembre 2025 à Ouagadougou sous le signe de l’audace et de l’engagement. Pour marquer ce jubilé, l’Académie a choisi de s’attaquer à un sujet trop longtemps relégué au second plan : le harcèlement sexuel dans le 7e art. La conférence inaugurale, menée par la réalisatrice Apolline Traoré, a été un moment de « parole libérée » dans un milieu souvent silencieux.

Apolline Traoré a dressé un panorama des abus, tout en insistant sur le fait que le harcèlement dépasse largement la seule question du genre. Elle a mis en garde contre les multiples formes de harcèlement, qui sont diverses.

Des propositions sexuelles insistantes, le chantage pour obtenir un rôle, en passant par les mots blessants et les attouchements physiques en sont entres autres le visage de ce phénomène.

La réalisatrice a rappelé avec que les victimes ne sont pas uniquement les femmes. Les hommes, notamment techniciens et acteurs, sont également concernés. « Il ne faut pas regarder seulement les femmes. Les hommes aussi sont harcelés de la même manière que les femmes, pour les hommes, la situation est pire parce qu’au niveau des hommes, on touche à leur égo», a-t-elle déclaré.

Elle a souligné que le plateau de tournage, malgré les rencontres amoureuses possibles, doit rester un lieu de travail. « Aimez-vous avec les yeux jusqu’à la fin du tournage », a-t-elle conseillé.

La comédienne Leïla Tall a renforcé l’appel à la vigilance. Elle a témoigné de l’abandon du métier par une jeune actrice talentueuse suite à des pressions pour se dénuder de façon injustifiée. Elle a exhorté les jeunes à ne pas se laisser manipuler et à exiger une transparence totale.

Des astuce ont été enseigné à cette rencontre. La conférencière Traoré a mis en garde contre le fait d’accepter un rôle à la dernière minute sans information, car dit-elle, « vous vous êtes vendus moins cher, on vous a acheté moins cher».

L’actrice Sergine Sourwema a quant à elle souligné l’intérêt de l’initiative pour les victimes. « Je pense que c’est intéressant que les autres abordent ce thème pour délier les langues. Souvent, le tabou fait qu’il y a beaucoup trop de victimes qui se taisent »,a-t-elle apprécié.

François Akouabou, membre de l’Académie des Sotigui, a salué ce thème. Il dresse un bilan satisfaisant des Sotigui Awards sur dix ans. Ce dixième anniversaire, qui se clôturera samedi par la grande Nuit des Sotigui à Canal Olympique, serra marquée par deux panels supplémentaires, qui incluent des spécialistes de la loi et des psychologues, pour discuter des solutions concrètes.

en rappel, l’édition 2025 des Sotigui Awards se tient du 12 au 15 novembre 2025 à Ouagadougou. Cette édition marque également le dixième anniversaire de l’évènement. Qui succèdera à l’actrice camerounaise Stéphanie Tum, sacrée Sotigui d’or 2024?

Akim KY

