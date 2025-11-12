Bobo-Dioulasso : SITARAIL ouvre l’accès à plus d’1 million de livres via YouScribe aux étudiants

Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale, la Société Internationale de Transport Africain par Rail (SITARAIL) a procédé, ce mercredi 12 novembre 2025, à la remise de 300 codes d’accès à la bibliothèque numérique YouScribe au profit d’étudiants de Bobo-Dioulasso.

Cette cérémonie, tenue au Centre de Formation Professionnelle de SITARAIL, s’inscrit dans une initiative nationale ayant permis de distribuer 1 450 codes à quinze établissements d’enseignement du Burkina Faso.

Prenant la parole à cette occasion, M. Sibnoaga Alexis Ouédraogo, représentant de SITARAIL au Burkina Faso, a rappelé que cette initiative n’est pas à sa première édition.

« Elle est la suite d’une action lancée depuis 2018-2019 à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso », a-t-il indiqué. Cette année encore, SITARAIL et AGL Burkina Faso, avec le soutien du groupe Africa Global Logistics (membre du groupe MSC), réaffirment leur volonté d’appuyer la formation académique et professionnelle des jeunes Burkinabè.

Une entreprise socialement responsable

M. Ouédraogo a précisé que cette démarche s’inscrit dans la politique de responsabilité sociétale de l’entreprise, dont un des volets majeurs vise à soutenir la formation des futures élites du pays.

Les codes d’accès offerts permettront aux étudiants d’accéder à la plus grande bibliothèque numérique mondiale, YouScribe, facilitant ainsi la recherche documentaire et l’enrichissement des connaissances.

« Nous espérons que ces codes contribueront à faciliter l’accès de vos élèves et étudiants aux ressources documentaires », a-t-il déclaré, avant d’exprimer sa joie d’accueillir les participants et de féliciter les établissements bénéficiaires pour le choix porté sur eux.

Toutefois, le représentant de SITARAIL Burkina Faso a souligné que pour les éditions à venir, l’entreprise va ratisser large pour prendre en compte un certain nombre d’Écoles et d’Universités non pris en compte pour cette session.

Les universités bénéficiaires saluent l’initiative

Trois établissements de la cité de Sya ont bénéficié de cette remise : l’Université Nazi BONI, l’Université Baba COULIBALY et le Centre de Formation Professionnelle de SITARAIL.

Représentant l’ensemble des bénéficiaires, M. Assimi Ben Diawara, Directeur de la Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC) de l’Université Nazi BONI, a salué cette initiative qu’il qualifie de « bouffée d’oxygène pour la recherche universitaire ».

« Aujourd’hui, aucune recherche ne peut aboutir sans passer par le numérique », a-t-il déclaré, avant d’ajouter que l’insuffisance de bibliothèques physiques au niveau national rend cette action d’autant plus précieuse.

Grâce à cette plateforme, les étudiants et chercheurs auront désormais accès à plus d’un million d’ouvrages, dont 60 000 africains, favorisant ainsi la valorisation des savoirs et la production scientifique.

Une contribution durable à l’éducation

Au-delà de cette initiative, SITARAIL œuvre déjà dans la formation à travers ses centres professionnels d’Abidjan et de Bobo-Dioulasso, ainsi que son École Supérieure des Métiers Ferroviaires (ESMF) ouverte depuis 2016.

Selon le représentant de SITARAIL au Burkina Faso, cette politique traduit la volonté de l’entreprise de contribuer, de manière concrète et durable, au développement du capital humain en Afrique de l’Ouest.