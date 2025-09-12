SITARAIL | Développement : six (6) nouveaux wagons-plateaux RENFE réceptionnés par SITARAIL

publicite

0 Partages Partager Twitter

Dans la continuité du renforcement de son parc matériel, SITARAIL a réceptionné, ce 11 septembre 2025, six (6) nouveaux wagons-plateaux de type RENFE, d’une capacité unitaire de 84 000 kg.

Ce matériel roulant vient s’ajouter aux douze (12) wagons RENFE précédemment réceptionnés, en attendant une quarantaine autres livraisons d’ici la fin de l’année.

Ces équipements permettront de renforcer davantage l’offre de transport de SITARAIL, dans un contexte de demande croissante en solutions logistiques fiables, compétitives et durables.