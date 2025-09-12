SITARAIL | Développement : six (6) nouveaux wagons-plateaux RENFE réceptionnés par SITARAIL

Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 16 minutes
0 Moins d’une minute
publicite

Dans la continuité du renforcement de son parc matériel, SITARAIL a réceptionné, ce 11 septembre 2025, six (6) nouveaux wagons-plateaux de type RENFE, d’une capacité unitaire de 84 000 kg.

Ce matériel roulant vient s’ajouter aux douze (12) wagons RENFE précédemment réceptionnés, en attendant une quarantaine autres livraisons d’ici la fin de l’année.

Ces équipements permettront de renforcer davantage l’offre de transport de SITARAIL, dans un contexte de demande croissante en solutions logistiques fiables, compétitives et durables.

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 16 minutes
0 Moins d’une minute
Photo de Webmaster B24

Webmaster B24

Articles similaires

Série télévisée « Affaires publiques »: Le Ministre Pindgwendé Gilbert Ouédraogo sur le plateau de tournage de la nouvelle saison

il y a 25 minutes

Communiqué | Tirage FASO LOTO 5/90 « Welhy » Vendredi 12 Septembre 2025

il y a 1 heure

Accident sur la RN12 à Lantao : Deux morts et douze blessés

il y a 2 heures

Le Chef de l’État insiste sur l’implication des populations dans la réalisation des infrastructures

il y a 6 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page