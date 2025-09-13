Vol au lycée Bogodogo : Un ancien élève condamné à 150 heures de Travaux d’intérêt général (TIG)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le 27 août 2025, El Mouss (nom d’emprunt) a comparu devant la chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Ouaga I pour répondre de faits de vol commis en juillet de la même année. Le ministère public l’accuse d’avoir soustrait frauduleusement des boîtes contenant des disques (également nom d’emprunt), une infraction prévue et punie par les articles 611-1 et 611-2 du Code pénal.

Les faits établis révèlent qu’au matin du 7 juillet 2025, El Mouss s’est introduit dans l’enceinte du lycée Bogodogo, son ancien établissement scolaire, avec l’intention de récupérer du fer à revendre.

Constatant l’absence de toute présence humaine, il a pénétré dans un bâtiment par la fenêtre et s’est emparé de plusieurs boîtes contenant des disques entreposés par la Direction générale de la qualité de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire. À sa sortie, il a été interpellé par le gardien et remis à la police.

Interrogé à l’audience, le prévenu a reconnu sans détour les faits qui lui sont reprochés. Il a affirmé qu’il s’agissait de sa première incursion délictueuse dans l’établissement. Toutefois, le représentant de l’administration a indiqué que ce vol n’était pas un cas isolé, évoquant la disparition antérieure de deux climatiseurs, deux fenêtres et un autre climatiseur appartenant au lycée Bogodogo. Concernant les boîtes dérobées, il a précisé qu’elles ont pu être récupérées.

Lire aussi 👉🏿 Tentative de viol sur mineure : Un garagiste condamné à 36 mois de prison avec sursis

Le Procureur du Faso, estimant que les questions posées par le tribunal avaient suffisamment éclairé les faits, n’a pas jugé nécessaire d’interroger davantage les parties. Il a ensuite présenté ses réquisitions, rappelant les dispositions légales encadrant l’infraction de vol. Après avoir démontré que les éléments constitutifs de l’infraction étaient réunis, il a requis une peine d’emprisonnement de douze mois assortie de sursis, ainsi qu’une amende de 500 000 francs CFA.

Le tribunal, après avoir reconnu El Mouss coupable, a prononcé une peine de Travail d’intérêt général (TIG) de 150 heures. Le prévenu a été placé à la disposition de la Direction générale de la qualité de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire pour l’exécution de cette peine. Il a également été précisé qu’en cas de non-exécution, une peine d’emprisonnement ferme de trois mois serait appliquée.

C’est le lieu pour le tribunal de rappeler que chacun doit chercher sa subsistance dans la loyauté. L’école, faut-t-il le rappeler, est un temple du savoir, non un lieu de vol.

Source : 𝗗𝗖𝗥𝗣-𝗠𝗝𝗗𝗛𝗥𝗜