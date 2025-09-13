Burkina Faso : 502 nouveaux sous-officiers rejoignent les Forces armées nationales

publicite

L’École nationale des sous-officiers de gendarmerie (ENSOG) a abrité, le vendredi 12 septembre 2025, la cérémonie officielle de sortie de sa 51ᵉ promotion, baptisée « Nagou-zanga » par le ministre d’État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le général Célestin Simporé. Au total, 502 élèves, dont 16 femmes, ont reçu leurs épaulettes de maréchal des logis (MDL), marquant l’aboutissement de deux années de formation intensive.

Arrivés le 18 octobre 2023, les 500 jeunes, rejoints par deux redoublants de la 50ᵉ promotion, ont suivi un cursus de vingt-trois mois axé sur trois dimensions : morale, physique et intellectuelle.

La formation morale a renforcé la discipline, l’éthique et la maîtrise de soi.

La préparation physique a développé endurance et rusticité, indispensables face aux défis sécuritaires.

La formation intellectuelle a permis de forger des soldats compétents et conscients de leur rôle dans un État de droit.

Ces enseignements ont été complétés par des conférences, un stage en secourisme et en incendie, des stages pratiques en brigades départementales ainsi qu’un stage de mise en conditions opérationnelles (MCO), rendant les élèves immédiatement aptes à servir.

Le commandant de l’ENSOG, le chef d’escadron Souleymane Coulibaly, a salué un taux de réussite de 100 %.

La moyenne générale de la promotion s’élève à 16,127/20, avec un major à 17,786/20 et le dernier à 13,587/20. Des résultats qui traduisent, selon lui, le sérieux du corps enseignant et l’engagement des élèves.

Toutefois, il a profité de l’occasion pour formuler des doléances au ministre : construction de dortoirs et de salles de cours sur le site de Logofoursso, reprise du permis de conduire pour les élèves, dotation en véhicules et motos, ainsi que la signature de l’arrêté portant organisation et fonctionnement de l’école.

Une promotion engagée pour la Nation

Dans son discours, le délégué de la 51ᵉ promotion, le MDL Jules Minougou, a exprimé « une fierté légitime » après des mois de sacrifices. Rendant hommage aux encadreurs, il a affirmé que la promotion sort « prête à défendre la patrie avec courage, combativité et détermination ».

Le parrain de la promotion, l’ancien colonel de gendarmerie Assane Sawadogo, a replacé cette sortie dans le contexte géopolitique actuel. Insistant sur les valeurs de souveraineté et de dignité, il a exhorté les nouveaux sous-officiers à répondre présents « avec fierté et détermination » dans la bataille contre le terrorisme et toute atteinte à la liberté nationale.

Un renfort pour la Gendarmerie nationale

La sortie de la promotion « Nagou-zanga », selon le ministre d’État Célestin Simporé, marque un renfort significatif pour les Forces armées nationales, en particulier la Gendarmerie. Ces 502 nouveaux maréchaux des logis auront désormais pour mission de protéger les citoyens et leurs biens.

« Souvenez-vous que vous êtes appelés à servir et non à vous servir », a rappelé le commandant de l’ENSOG à ses élèves, en guise de recommandation finale.



