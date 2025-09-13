Phase 2 du Camp Vacances Faso Mêbo de Ouagadougou : Dr Nestorine SANGARÉ instille l’intégrité aux campeurs

Dr Nestorine SANGARÉ, ancienne ministre de la Promotion de la Femme et du Genre, enseignant-chercheur à l’Université Joseph KI-ZERBO de Ouagadougou, a été la personnalité invitée, ce vendredi 12 septembre 2025 au camp vacances Faso Mêbo de Ouagadougou, 2e vague.

L’enseignant-chercheur, experte en genre a encouragé les campeurs et leur a enseignés les valeurs qui caractérisent le Burkinabè. Elle a indiqué aux campeurs que le Burkinabè est caractérisé principalement par l’intégrité.

« Une personne intègre ne doit pas voler, ne doit pas tricher, ne doit pas être malhonnête, ne doit pas dissimuler les choses. Elle doit dire la vérité », a soutenu Dr SANGARÉ.

Pour elle, un Burkinabè doit être un travailleur et non un paresseux, aimer son prochain, être humble et surtout cultiver l’amour de la Patrie.

« Je suis fière d’être Burkinabè et j’aime mon pays », déclare la personnalité invitée aux campeurs. Elle a exhorté les participants au camp à apporter leur pierre à l’édification de la Nation.

« Restons dans notre pays, cultivons l’amour de notre Patrie, travaillons à construire notre pays! Vous êtes au camp vacances Faso Mêbo pour apprendre à construire ce pays », conseille Dr Nestorine SANGARÉ aux campeurs.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso