Sécurité et développement : Les gendarmes de l’ESRI II en renfort aux paysans de la Boucle du Mouhoun

L’Escadron de Sécurisation Routière et d’Intervention de la Deuxième Légion de Gendarmerie (ESRI II) est déployé à Bondokuy dans le Groupement des Forces pour la Sécurisation de la Boucle du Mouhoun (GFSBM).

L’unité a mis à profit ses compétences pour participer à la dynamique d’atteinte de l’autosuffisance alimentaire dans notre pays. Ainsi, plusieurs surfaces culturales ont été emblavées tant en collectif qu’en individuel. On a entre autres :

– Dix-sept (17) hectares de maïs

– Quinze (15) hectares de niébé

– Quatre (04) hectares d’arachides

– Deux (02) hectares de riz

– Deux (02) hectares de soja

– Trois (03) hectares de pastèque en cours de semis .

La réalisation de ce dur labeur n’aurait pas été possible sans l’accompagnement de notre hiérarchie, le soutien indéfectible de la vaillante population de Bondokuy qui nous a cédé des terres cultivables et l’appui de la Zone d’Appui Technique en Agriculture (ZATA) de Bondokuy qui nous a octroyé de l’engrais subventionné d ’une quantité de 1,5 tonnes.

Il faut aussi mentionn er l’accompagnement de nos vaillants cultivateurs qui voient en notre travail un élément de motivation personnelle. Les objectifs poursuivis dans ces activités extra sont variés, allant des besoins de l’unité , l’accompagnement de nos infatigables paysans . C ette production pourra renforcer la capacité de résilience de l’unité pour continuer à vaquer normalement à sa mission principale de sécurisation des personnes et de leurs biens.

L’ESRI II dans sa mission de sécurisation des personnes et leurs bien s n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. Il développe déjà des initia tives pour la suite de cette activité en saison sèche et même à très long terme.



Source : Gendarmerie nationale