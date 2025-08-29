États-Unis : Trump révoque la protection policière de Kamala Harris

publicite

Donald Trump a décidé de retirer la protection policière assurée par le Secret Service à Kamala Harris, son ancienne rivale démocrate et ex-vice-présidente des États-Unis. La Maison-Blanche et l’entourage de Mme Harris ont confirmé l’information vendredi 29 août 2025.

« La vice-présidente remercie le Secret Service pour son professionnalisme, son dévouement et son engagement sans faille en matière de sécurité », a déclaré à l’AFP Kirsten Allen, conseillère de Kamala Harris.

Habituellement, les vice-présidents américains bénéficient de six mois de protection rapprochée après avoir quitté leurs fonctions. Pour Kamala Harris, cette période s’était achevée le 21 juillet 2025. Toutefois, son dispositif avait été prolongé par Joe Biden avant la fin de son mandat, selon CNN.

Depuis sa défaite en novembre dernier face à Donald Trump, Kamala Harris s’est faite discrète. Elle prépare toutefois la sortie, en septembre, de son livre 107 Days, récit de sa campagne éclair de 2024, lancée après le retrait de Joe Biden. Une tournée de promotion est prévue aux États-Unis.

Donald Trump, revenu au pouvoir en janvier, a promis une « revanche » après ce qu’il considère comme une « chasse aux sorcières » judiciaire et médiatique. Plusieurs personnalités politiques, républicaines comme démocrates, ont déjà perdu leur protection fédérale, dont :

Mike Pompeo, ancien secrétaire d’État, Anthony Fauci, coordinateur de la réponse à la pandémie de COVID-19, John Bolton, ex-conseiller à la sécurité nationale et critique virulent de Trump.

John Bolton a vu son domicile et son bureau perquisitionnés la semaine dernière par le FBI.

Biden toujours protégé

En tant qu’ancien président, Joe Biden conserve une protection policière à vie, étendue à son épouse Jill Biden. En revanche, Donald Trump a supprimé celle dont bénéficiaient leurs enfants, Hunter et Ashley Biden, jugeant « ridicule » que jusqu’à 18 agents soient mobilisés pour Hunter, cible régulière des trumpistes.

Par ailleurs, l’accès à certaines informations sensibles liées à la sécurité nationale a été retiré à plusieurs anciens responsables démocrates.

Trump avait lui-même bénéficié d’une prolongation de protection pour ses enfants adultes et ses conseillers après son premier mandat (2017-2021). Sa décision actuelle intervient un an après avoir échappé à une tentative d’assassinat en juillet 2024 lors d’un meeting en Pennsylvanie.

