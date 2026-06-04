Coopération Burkina Faso–Serbie : « L’Afrique est le futur et nous voulons en faire partie », affirme Slavenko Ristic

Le Burkina Faso et la Serbie affichent leur volonté de renforcer leurs relations bilatérales. Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, accompagné du ministre délégué Bêbgnasgnan Stella Eldine Kabré/Kaboré, a reçu en audience, le mercredi 3 juin 2026, une délégation de parlementaires serbes conduite par Slavenko Ristic.

En visite de travail à Ouagadougou, la délégation est venue explorer les possibilités de coopération entre les deux pays, avec un accent particulier sur les secteurs de la défense, de la sécurité et de la formation.

Au cours des échanges, Slavenko Ristic, également président-directeur général de l’entreprise spécialisée dans les technologies de défense Tehnicki Remont Bratunac, a salué les orientations actuelles du Burkina Faso ainsi que le leadership du Président du Faso, Ibrahim Traoré.

« La voie du Président du Faso est entendue et suscite beaucoup d’admiration dans mon pays », a-t-il déclaré. Le parlementaire serbe a également souligné la volonté de son pays de renforcer sa présence sur le continent africain. « L’Afrique est le futur et nous voulons faire partie de ce futur », a affirmé Slavenko Ristic.

De son côté, le chef de la diplomatie burkinabè a salué cette démarche, qu’il considère comme une preuve de l’intérêt croissant de la Serbie pour le Burkina Faso. Il a estimé que les deux pays disposent d’importantes opportunités de coopération encore insuffisamment exploitées.

Karamoko Jean Marie Traoré a rappelé que le Burkina Faso poursuit une politique de diversification de ses partenariats internationaux et accorde une attention particulière aux pays d’Europe de l’Est dans cette dynamique.

« Nous sommes à la recherche de partenaires avec lesquels nous pouvons développer des partenariats gagnant-gagnant », a-t-il souligné.

Le ministre a également présenté à son interlocuteur la nouvelle vision portée par les autorités burkinabè et l’a invité à contribuer à une meilleure compréhension des réalités africaines au sein des instances européennes.

Prenant acte de cet appel, Slavenko Ristic s’est engagé à porter la voix du Burkina Faso et de l’Afrique auprès des décideurs européens afin de favoriser un rééquilibrage des relations de coopération entre l’Europe et les pays africains.

Cette rencontre marque une nouvelle étape dans le rapprochement entre Ouagadougou et Belgrade, dans un contexte où le Burkina Faso multiplie les initiatives visant à diversifier ses partenariats stratégiques à l’échelle internationale.

Source : DCRP/MAE