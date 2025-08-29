Ouagadougou : La LONAB fait de nouveaux multimillionnaires au 4+1

publicite

0 Partages Partager Twitter

La Loterie nationale burkinabè (LONAB) a symboliquement remis deux lots d’un montant cumulé de 53 657 000 F CFA à deux gagnants au 4+1 du PMU’B. La remise officielle est intervenue, ce vendredi 29 août 2025, à l’Espace course en direct (E.C.D) ZAD de l’agence Ouaga 1.

La chance a encore souri à deux parieurs burkinabè de la Loterie nationale burkinabè (LONAB) de Ouagadougou. Les bénéficiaires, visiblement émus, ont exprimé leur joie et leur gratitude en vers toute l’équipe de la LONAB.

Oumarou Zoungrana, employé de commerce, est l’un des heureux gagnants. 1 200 F CFA, c’est la mise qui lui a permis d’intégrer le cercle des multimillionnaires du Burkina Faso.

Il a en effet empoché la somme de 26 825 000 F CFA. « Je suis très ému d’être heureux gagnant de la LONAB. J’ai participé à ce jeu sans savoir que j’allais gagner. J’ai commencé à jouer au PMU’B il y a longtemps, mais je n’avais jamais gagné. Ce jour était ma chance. J’ai trop de projets à réaliser. Je ne peux pas tout citer ici », a-t-il déclaré, appelant les autres joueurs à garder espoir et à continuer de jouer.

Fayçal Ouédraogo, également employé de commerce, a misé 1 800 F CFA. Comme gain, il a reçu un chèque de 26 832 000 F CFA. « Je suis vraiment très content. J’ai commencé à jouer il y a bien longtemps seulement que je ne gagnais pas. Mais par la grâce de Dieu ça a marché et je suis vraiment très heureux. Je sais déjà quoi faire avec cette somme. Je compte agrandir ma boutique et créer en plus d’autres activités », a indiqué le bénéficiaire.

Nicole Ilboudo, cheffe de l’agence Ouaga 1, a félicité les heureux gagnants pour la confiance en la LONAB et a réaffirmé l’engagement de l’entreprise à toujours honorer les gagnants.« C’est vraiment une preuve que lorsque vous jouez avec les différents produits de la LONAB, on peut devenir facilement millionnaire.

Vous avez la preuve aujourd’hui. Egalement, nous payons à chaque moment des supers gros lots donc il suffit de tenter, croire à sa chance et la chance fera le reste », a-t-elle affirmé avant d’inscrire les nouveaux gagnants dans le « Panthéon des gagnants de la LONAB ».

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Oumou Koulsoum Kaboré (Stagiaire)

Burkina 24