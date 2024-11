Sotigui Awards 2024 : L’actrice camerounaise Stéphanie Thum remporte le Sotigui d’Or

publicite

Du 13 au 16 novembre 2024 à Ouagadougou, s’est tenue la 9e édition des Sotigui Awards, cérémonie de célébration des acteurs comédiens du cinéma africain et de la diaspora. L’édition s’est refermée à l’issue de la soirée de distinction le samedi 17 novembre 2024 à Ouagadougou. L’actrice camerounaise Stéphanie Thum a été sacrée meilleure actrice africaine de l’année 2024.

La suite après cette publicité

En plus du trophée de la meilleure actrice de l’Afrique centrale pour son rôle dans le film « When The Leeves Broke » de Musing Derick T-Inaiz, l’actrice camerounaise Stéphanie Thum a remporté le Sotigui d’or 2024. Elle est ainsi consacrée « Meilleure actrice africaine de l’année, lors de la cérémonie de récompense de la 9e édition des Sotigui Awards le samedi 16 novembre 2024 à Ouagadougou.

Stéphanie Thum remporte en plus du trophée, la somme de 1 million de FCFA, une attestation et des gadgets. « Je suis la personne la plus heureuse ce soir. D’abord, j’étais choquée car premièrement je ne m’y attendais pas.

Deuxièmement, j’ai eu un flash de toutes les nuits blanches qu’on a passées à travailler pendant un mois. Et jouer dans un film un seul personnage de 1heure 35 minutes ça n’a pas été facile pour moi. Avoir été honorée ici au Burkina Faso, c’était trop d’émotion pour moi », a-t-elle exprimé.

En plus, Fatimata Coulibaly dite la doyenne, actrice malienne est l’une des heureuses lauréates de la soirée avec son double sacre. Elle a remporté la Sotigui du public africain en plus de du trophée du Sotigui du meilleur acteur de l’Afrique de l’ouest.

Ingrid Sanou du Burkina Faso a remporté le Sotigui du Meilleur Espoir Africain Au Burkina Faso, Rihannata Zongo a remporté Sotigui de la meilleure interprétation féminine burkinabè, Moise Temtoré est, lui, Sotigui de la meilleure interprétation masculine burkinabè.

Au total 16 trophées ont été décernés en plus des trophées d’honneur. L’acteur ivoirien Oméga David, l’acteur nigérian Osita Iheme, le pays invité d’honneur le Mali etc. ont également reçu des trophées. 4 jours durant, cette 9e édition des Sotigui Awards a été marquée par des masters class, des projections de film, des panels autour du thème « Quel barème salarial pour l’acteur comédien du cinéma en Afrique ».

Ces différentes rencontres ont abouti à un plaidoyer des acteurs du 7e art pour une l’amélioration des conditions de vie et de travail des acteurs et comédien de l’Afrique et de sa diaspora. C’est un plaidoyer qui est juste et le Burkina Faso est en voie d’adopter la loi du statut de l’artiste, selon les propos du ministre d’État, ministre de la communication, de la culture, des arts et du tourisme Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo qui a présidé la cérémonie de clôture des Sotigui Awards 2024.

« C’est une question cruciale car beaucoup de nos comédiens qui font le beau jour du cinéma qui sont des modèles dans le domaine du cinéma croupissent malheureusement dans des conditions difficiles, ça c’est inacceptable. Il convient donc de trouver les mécanismes pour que l’industrie du cinéma puisse garantir aux comédiens qui sont les chevilles ouvrières de la réussite cinématographique puissent profiter pleinement des retombées de leurs talents », a-t-il indiqué.

Le pays invité d’honneur soutient ce combat des acteurs comédiens du cinéma. Et l’initiative des Sotigui est saluée par Fousseyni Maïga, Directeur général du centre national de la cinématographie du Mali, représentant le ministre malien en charge de la culture. « Même si l’acteur se meurt, à travers les Sotigui, l’acteur se régénère », a-t-il laissé entendre.

Pour le comité d’organisation de la 9e édition, l’académie des Sotigui se satisfait du niveau de l’organisation de cette édition 2024. Rendez-vous est pris donc pour la 10e édition en 2025.

Akim KY et Frédéric Sié KAMBOU

Burkina 24

Récapitulatif des distinctions des SOTIGUI AWARDS 2024.

✓Stephanie TUM (Cameroun) : SOTIGUI D’OR 2024 et Sotigui du meilleur acteur de l’Afrique centrale 2024.

✓Alejandro COOPER (Namibie) : Sotigui du meilleur plus jeune acteur Africain 2024.

✓Ingrid SANOU (Burkina Faso) : Sotigui du Meilleur Espoir Africain

✓Fatoumata COULIBALY (Mali) : Sotigui public africain 2024 et Sotigui du meilleur acteur de l’Afrique de l’Ouest 2024

✓Sonia OKACHA (Maroc) : Sotigui de la meilleure actrice de l’Afrique du Nord.

✓Hildah NANGOHI (Namibie) : Sotigui du meilleur acteur de l’Afrique Australe.

✓Eiman YOUSIF (Soudan) : Sotigui du meilleur acteur de l’Afrique de L’Est

✓Mame Cheikhou GUEYE (Sénégal) : vainqueur du Sotigui de la meilleure interprétation masculine africaine série TV.

✓Muriel BLANCHE (Cameroun) : Sotigui de la meilleure interprétation féminine de série TV

✓Rihanata ZONGO : Sotigui de la meilleure interprétation féminine burkinabè.

✓Moïse TIEMTORÉ : Sotigui de la meilleure interprétation masculine burkinabè 2024.

✓Maimouna FALL (Sénégal) : Sotigui du meilleur espoir africain série TV 2024

Julienne TRAVENTHAL (Guadeloupe) : Sotigui meilleur acteur de la diaspora 2024.

