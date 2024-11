Éliminatoires CAN 2025 : Les Etalons se préparent physiquement avant la rencontre face au Malawi

publicite

Après avoir perdu la première place du groupe L, les Etalons du Burkina Faso affrontent le Malawi le lundi 18 novembre 2024. En quête d’un exploit pour récupérer cette première place, les hommes de Brama Traoré ont effectué une préparation physique le samedi 16 novembre 2024. Selon Hugues Wilfried Dah, préparateur physique du 11 national, c’était juste axé sur les séances de récupération.

Les Étalons sont déjà sur la préparation de leur dernier match dans ce groupe L des éliminatoires CAN Maroc 2025. Même si les Hommes de Brama Traoré sont déjà qualifiés, l’enjeu reste quand même sur cette première place perdue face aux Lions du Sénégal. Déjà le préparateur physique Hugues Wilfried Dah est sur la préparation de ce rendez-vous.

« Avec le voyage qui a été long, on a préféré faire une séance de récupération. Ça fait un bout de temps on est ensemble et je pense que le message est passé. On sait qu’en multitude ça demande plus d’oxygène et ici on n’a pas assez d’oxygène donc on va essayer de voir comment avoir des séances relaxantes pour que les joueurs n’aillent pas chercher au fond de leurs efforts, juste réserver l’effort pour le match», a déclaré le préparateur physique.

Les Etalons disputent le 18 novembre 2024 leur dernier match des éliminatoires à Lilongwe face au Malawi. Avant cette rencontre, les poulains sont relégués à la deuxième place de ce groupe L.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

