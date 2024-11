Clap de fin sur la 19e édition de la semaine du numérique : Vers l’effectivité du Free Roaming entre les Etats membres de l’AES

publicite

Les lampions de la 19ème édition de la Semaine du numérique, lancée depuis le 12 novembre 2024 par le Premier Ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambèla, se sont éteints le vendredi 15 novembre 2024 à Ouagadougou. La cérémonie de clôture a été une occasion pour récompenser les acteurs qui ont œuvré à la promotion du numérique au Burkina Faso.

Durant quatre jours, la 19e édition de la semaine du numérique a battu son plein dans la capitale politique du Burkina Faso. Pour cet acte, le Mali et le Niger étaient les pays invités d’honneur.

Pour clore en beauté cette édition, une nuit de récompense a été initiée afin de célébrer l’excellence dans le secteur du numérique. Cette nuit a été dédiée aux acteurs qui ont su s’illustrer par leur esprit de créativité lors des différents concours qui ont été lancés dans le cadre de l’édition, mais aussi aux acteurs majeurs qui font bouger les lignes de la transformation digitale engagée au Burkina Faso.

« Les jeux concours organisés à chaque édition de la Semaine du Numérique ont pour but de servir de plateforme d’émulation des jeunes talents et de permettre la création de solutions innovantes et endogènes pour nos préoccupations quotidiennes. Ces opportunités servent également de rampe de lancement pour des entreprises naissantes. Au-delà des récompenses, elles servent de vitrine de promotion des initiatives des jeunes acteurs du secteur », a détaillé Aminata Zerbo/Sabane, ministre de la Transition Digitale, des Postes et des Communications Électroniques.

En marge de la 19e édition de la semaine du numérique, les ministres en charge des communications électroniques de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) ont lu une déclaration relative au free roaming.

Ainsi donc, ils prennent l’engagement, selon la déclaration, de « renforcer la coopération entre les autorités de régulation des communications électroniques des États membres pour veiller à l’effectivité du Free Roaming entre les Etats membres de l’AES ; Engager les opérateurs de téléphonie présents sur nos territoires à collaborer activement et à prendre les mesures techniques et opérationnelles nécessaires pour rendre le free roaming effectif au plus tard le 31 décembre 2024 ; Sensibiliser et informer les utilisateurs pour faire connaître les avantages du free roaming et les encourager à en tirer parti ».

La déclaration s’est terminée avec une réaffirmation de l’engagement commun de chaque partie, à « travailler en étroite collaboration pour atteindre cet objectif au bénéfice des citoyens de l’Alliance des États du Sahel ».

Ces déclarations ont été conjointement signées par Dr. Aminata Zerbo/Sabane, Ministre de la Transition Digitale, des Postes et des Communications Électroniques du Burkina Faso, par Alhamdou AG Ilyene, Ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’Administration du Mali, et par Sidi Mohamed Raliou, Ministre de la Communication, des Postes et de l’Économie Numérique du Niger.

Au cours de la cérémonie, le président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a reçu un sabre de la part du ministre du Niger, qui a été remis à son directeur de cabinet. Le Premier ministre Dr Apollinaire Kyélèm de Tambèla, a également reçu un sabre qui a été remis au ministre en charge de l’Enseignement secondaire.

Le palmarès des prix de la 19e édition de la semaine du numérique⤵️

LISTE DES LAUREATS PAR CONCOURS

Concours « Services digitaux aux usagers »

Lauréats Prix La plateforme CAMPUSFASO du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Attestation + Gambe d’or

Concours « Meilleur stand d’exposition »

Catégories Classement Lauréats Prix Secteur public 1er La POSTE BF Attestation + Gambe Secteur privé 1er ORANGE BURKINA Attestation + Gambe Société civile Néant Pas de lauréat, les candidatures enregistrées n’étant pas jugées satisfaisantes. Néant

Concours « Hacking éthique »

Classement Lauréats Prix 1er SAMA Alban Gael et KABORE Mélaine Willy Attestation +500 000 Francs CFA+ Trophée 2ème KABORE Abdoul Aziz Ousmane et KOUCHANOU Juan Prince 300 000 Francs CFA 3ème OUEDRAOGO Passing Abdoul Rahim et KUELA Rachidatou 200 000 Francs CFA

Concours « Mini-programme »

Classement Lauréats Prix 1er KOUCHANOU Juan Prince Christel Djidenou Attestation +500 000 Francs CFA+ Trophée 2ème KABORE Wendgouda marie innocent 300 000 Francs CFA 3ème MILLOGO TERE Nehemi Nicodeme Et TIENTEGA Kaligigou Axel Rosario 200 000 Francs CFA

