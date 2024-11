Musique : « Dounia », un nouveau single de l’artiste burkinabè Bémida

publicite

L’artiste Bémida a présenté son tout nouveau single intitulé « Dounia », le vendredi 15 novembre 2024 à Ouagadougou. Sa chanson invite à la tolérance et au pardon.

« Dounia », un single de l’artiste Bémida, est un titre de tendance d’une fusion du Nagouri et de l’afrobeat. Il est chanté en langue Kassena, Dounia décrit les turpitudes et le caractère éphémère de la vie et invite à la culture de la tolérance.

Selon Zimiwoura Bintou Alida Abem Alias Bémida, auteure de la chanson, la vie est un marché où chacun passe faire sa course durant son passage sur terre. A travers cette chanson, elle invite à la culture de la tolérance et de la solidarité.

« Dounia, c’est le monde et nous vivons dans un monde éphémère d’où je demande à tous d’avoir l’amour pour son prochain. Aimons-nous, aidons-nous, afin que Dieu puisse nous pardonner », a-t-elle expliqué.

Quant au parrain de cette cérémonie, en la personne de Saamb Naaba Boulga de la cité de Bassinko, cette chanson apparait à un moment où le monde de la tolérance et du vivre ensemble est en perte de valeur. A l’écouter, cette chanson contribuera à raviver la flamme de la paix dans nos contrés.

« Dounia, c’est le monde, et elle dit dans sa chanson que le monde a changé. On n’est plus au moment où quand on parle du monde les gens étaient solidaires autour de la famille, aujourd’hui c’est chacun pour soi. Donc cette chanson nous interpelle à changer de comportement et notre manière de vivre pour que la paix revienne », a-t-il souligné.

Desy Bofola, présidente de l’Association Burkinabè des Femmes Artistes (ABFA), a tenu à féliciter l’artiste Bémida pour sa rentrée musicale avec cette chanson interpellatrice.

Zimiwoura Bintou Alida Abem Alias Bémida est une artiste auteure compositrice et interprète burkinabè, née dans la commune de Pô. Elle se fixe déjà des perspectives à travers des tournées et la sortie d’un prochain album pour le bonheur de ses mélomanes.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

