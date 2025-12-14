Communiqué nécrologique | Décès de ZAGRE née SIMPORE Henriette : Faire-part

Les grandes familles ZAGRÉ à Godin (Koudougou), Ouagadougou, en Allemagne, Canada et France,

Les grandes familles SIMPORE à Kaya, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso

Le Baloum Naba Tanga II à Bilbalgo, Ouagadougou

Les familles alliées KORSAGA, ZONGO, SAMBOHOUN, SANOU, OUÉDRAOGO, KABORÉ, SAWADOGO, ZOURÉ, KERÉ, BOUGOUMA,

La famille de feu ZAGRE Abel, les enfants Désiré Sylvain Alfred, Elisabeth, Clarisse, Noel, Wenceslas, Yolande, Grégoire (feu), Chrysostome, Thierry et Philippe,

Les petits enfants et arrière petits enfants

Ont la profonde douleur d’annoncer le rappel à Dieu de leur maman, sœur, tante, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère ZAGRE née SIMPORE Henriette au CHR de Koudougou le 13 Décembre 2025

Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement

 « J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi » (2,Timothée 4, verset 7)

