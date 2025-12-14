Communiqué nécrologique | Décès de ZAGRE née SIMPORE Henriette : Faire-part
Les grandes familles ZAGRÉ à Godin (Koudougou), Ouagadougou, en Allemagne, Canada et France,
Les grandes familles SIMPORE à Kaya, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso
Le Baloum Naba Tanga II à Bilbalgo, Ouagadougou
Les familles alliées KORSAGA, ZONGO, SAMBOHOUN, SANOU, OUÉDRAOGO, KABORÉ, SAWADOGO, ZOURÉ, KERÉ, BOUGOUMA,
La famille de feu ZAGRE Abel, les enfants Désiré Sylvain Alfred, Elisabeth, Clarisse, Noel, Wenceslas, Yolande, Grégoire (feu), Chrysostome, Thierry et Philippe,
Les petits enfants et arrière petits enfants
Ont la profonde douleur d’annoncer le rappel à Dieu de leur maman, sœur, tante, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère ZAGRE née SIMPORE Henriette au CHR de Koudougou le 13 Décembre 2025
Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement
« J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi » (2,Timothée 4, verset 7)
Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine
Restez connectés pour toutes les dernières informations !
Restez connectés pour toutes les dernières informations !