L’armée burkinabè neutralise Tall Boureima, figure clé du terrorisme

publicite

Partage

Les Forces armées nationales ont enregistré une victoire militaire majeure avec la neutralisation de Tall Boureima alias Abdoul Barly, l’un des cadres les plus actifs des groupes terroristes opérant au Burkina Faso.

L’opération, dénommée Wonr Bèba, qui signifie « écraser les ennemis », a été menée par le Groupement des Forces spéciales, en coordination avec d’autres unités engagées sur le terrain.

Originaire de la région du Yaadga, Tall Boureima alias Abdoul Barly figurait depuis longtemps parmi les individus les plus recherchés.

Il était un acteur central de la coordination des attaques terroristes, notamment dans plusieurs zones sensibles du nord du pays, où il assurait la planification opérationnelle, la mobilisation logistique et la transmission des ordres. Sa neutralisation constitue un coup dur porté aux réseaux terroristes.

L’opération Wonr Bèba a reposé sur des renseignements précis et une planification minutieuse. Localisé dans la matinée du 13 novembre 2025, le chef terroriste a été ciblé lors d’une action rapide et maîtrisée.

L’assaut, conduit par des éléments des Forces spéciales, n’a duré que quelques minutes. Tall Boureima, ses gardes rapprochés ainsi que plusieurs combattants présents sur le site ont été neutralisés.

Cette opération marque un tournant stratégique dans la lutte contre le terrorisme. Saluant le professionnalisme et l’engagement des unités, le commandement militaire a réaffirmé sa détermination à restaurer durablement la sécurité sur l’ensemble du territoire national.

Source : RTB