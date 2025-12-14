Trentenaire de la Police municipale : Hommages, décorations et nouveaux engagements

publicite

La Police Municipale du Burkina Faso a clôturé la commémoration de son trentenaire (1995-2025) lors d’une cérémonie solennelle tenue le samedi 13 décembre 2025 à la Place de la Révolution à Ouagadougou. Présidée par le Premier Ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, l’événement a mis en lumière le rôle de ce corps de sécurité de proximité, créé par décret le 20 juillet 1995.

Point culminant de la célébration, une cérémonie de décoration a honoré 30 agents pour leur dévouement. Ces distinctions comprenaient des grades prestigieux de l’Ordre de l’Étalon (dont un Commandant et un Officier), l’Ordre du Mérite, ainsi que des médailles de la Collectivité Locale.

L’Inspecteur Divisionnaire Clément Ouango, président du comité d’organisation, a souligné la portée de ces médailles reçues. « Elles sont une reconnaissance officielle de la contribution importante de la police municipale à la paix et à la quiétude dans nos villes», a-t-il déclaré. Il a également rappelé la mission fondamentale du corps. Dit-il, « vous êtes le visage de la ville, la première sentinelle de la civilité, l’incarnation de la proximité avec les citoyens».

Le Premier Ministre Jean Emmanuel Ouédraogo, venu marquer l’importance accordée par l’État à ce corps, a fait un bilan positif. Il a rappelé que la Police Municipale participe activement, aux côtés des autres forces, à maintenir l’ordre public et la salubrité.

Actuellement, 42 communes burkinabè disposent d’une police municipale. Ce chiffre est appelé à croître puisque, comme l’a précisé le Premier Ministre. « Bientôt, nous allons passer pratiquement à 50 communes. C’est la preuve aujourd’hui que véritablement ce corps de proximité joue un rôle extrêmement important pour la sécurité, l’ordre et la quiétude des populations », a-t-il terminé.

Le trentenaire, célébré sous le thème « 30 ans au service des populations », était aussi l’occasion d’une introspection. Le Chef du gouvernement a félicité les récipiendaires tout en les engageant à redoubler d’efforts.

« Ces 30 ans doivent être l’occasion d’un nouvel engagement à bannir un certain nombre de comportements et de pratiques qui ne sont pas de nature à renforcer la proximité avec les citoyens », a-t-il laissé entendre.

Au nom des décorés, l’Inspecteur de Police Municipale Jean Marie Ouédraogo a exprimé sa gratitude. « Nous sommes très honorés de bénéficier de cette distinction de la part des plus hautes autorités de l’État. Ça nous va droit au cœur et ça nous permet de prendre des engagements vis-à-vis des autorités, vis-à-vis de la population et vis-à-vis de l’État», a-t-il exprimé.

Le gouvernement par Jean Emmanuel Ouédraogo a réitéré son soutien, notamment en matière de formation et d’équipement, pour permettre à la Police Municipale de continuer à œuvrer efficacement pour un Burkina Faso plus sûr.

Akim KY

Burkina 24