Burkina Faso : La Police municipale célèbre 30 ans de service au profit des populations

La Police municipale du Burkina Faso a annoncé le vendredi 21 novembre 2025 à Ouagadougou, le programme officiel de la célébration de son 30ᵉ anniversaire. Les festivités se dérouleront du 28 novembre au 13 décembre 2025 sur l’ensemble du territoire national, sous le thème « Police municipale : 30 ans au service des populations : bilan, défis et perspectives ».

Pour marquer ces trois décennies d’existence, un calendrier d’activités riche et inclusif a été élaboré. Il prévoit, entre autres, des ateliers thématiques régionaux, des journées portes ouvertes, des activités sportives, des actions sociales et une cérémonie de distinctions honorifiques, destinée à reconnaître l’engagement et l’exemplarité des agents.

Selon l’inspecteur divisionnaire Ouongo Clément, président du comité d’organisation, une étude globale a été initiée sur le thème central de la célébration. Elle vise à analyser les acquis, identifier les faiblesses et proposer des orientations stratégiques pour améliorer les opérations du corps.

« Nous avons engagé cette étude pour nous remettre en question, valoriser ce qui fonctionne et corriger ce qui doit l’être afin de mieux orienter l’avenir », a expliqué Ouongo Clément.

Créée le 20 juillet 1995 dans le cadre de la décentralisation, la Police Municipale s’est imposée, au fil des années, comme un acteur majeur de la sécurité urbaine, un relais stratégique des autorités communales et un partenaire de proximité au service des populations, a souligné Ouongo Clément.

A l’écouter, placée sous le thème « Police Municipale : 30 ans au service des populations : bilan, défis et perspectives », cette commémoration se veut un moment de réflexion, de reconnaissance et de projection vers une Police Municipale renforcée et adaptée aux défis actuels, en phase avec la vision de la révolution progressiste populaire.

Mahoua SANOGO (Stagiaire)

Burkina 24