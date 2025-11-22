Faso Mêbo : Le ministère de la Justice fait un don d’une valeur de 22 600 000 Francs CFA

Partage

Le Ministre de la Justice et des droits humains, chargé des Relations avec les Institutions et le personnel de la Justice, notamment les directions générales et centrales, les structures rattachées du ministère, le secrétariat général et le cabinet du ministre, ont procédé à une remise de don à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, le vendredi 21 novembre 2025, à Ouagadougou.

« Alors, nous savons qu’il y a eu des dons déjà faits par certains compartiments du ministère. Mais aujourd’hui, c’est l’ensemble des compartiments, c’est l’ensemble des acteurs de la justice qui a décidé de venir vraiment faire ce don pour marquer son adhésion à l’appel du chef de l’État, le président du Faso, de venir construire la nation », a indiqué d’entame Edasso Rodrigue Bayala, ministre en charge de la justice.

Ce geste, d’une valeur estimée à 22 600 000 de Francs CFA, est composé de 200 tonnes de granites, de 160 tonnes de sable. Avec ce don, le département de la Justice n’entend pas rester en marge des initiatives en lien avec le développement de la nation.

« A travers ce don nous voulons également dire que la justice fait partie de la nation, elle doit à chaque moment montrer qu’elle est très proche en participant à des initiatives communautaires comme Faso Mêbo », a souligné le ministre en charge de la Justice.

En outre, il a exhorté les uns et les autres à emboîter le pas pour un Burkina meilleur et prospère. « Nous devons continuer dans cette union, dans cette solidarité et d’action, car à cet instant précis, à ce moment historique de notre pays, c’est main dans la main que nous pouvons faire face aux défis qui sont les nôtres. C’est main dans la main que nous pouvons ensemble entreprendre le développement socio-économique de la nation ».

Ce don de matériaux de construction s’inscrit dans l’effort national visant à améliorer la mise en œuvre des projets de développement et d’aménagement urbain menés dans le cadre de l’initiative Faso Mêbo.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24