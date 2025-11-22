‎Semaine du Numérique 2025 : Clap de fin pour la 20e édition tournée vers l’IA et l’innovation

Partage

‎Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, représentant le Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce vendredi 21 novembre 2025 à Ouagadougou la « Nuit des lauréats », cérémonie de distinctions qui a marqué la clôture de la 20ᵉ édition de la Semaine du numérique organisée sous le thème « L’intelligence artificielle au cœur de la transformation digitale ».

‎Le thème central, en phase avec les priorités gouvernementales, témoigne de la détermination du Burkina Faso à accélérer l’intégration des technologies émergentes dans l’administration et dans l’économie nationale. L’ambition est claire : moderniser les services publics, renforcer la transparence, améliorer l’efficacité administrative, stimuler la compétitivité du secteur privé et asseoir une croissance durable portée par l’innovation.

‎La 20ᵉ édition a été rythmée par plusieurs concours phares : RoboKids, pour initier les plus jeunes à la robotique ; le Hackathon IA, mobilisant des équipes de développeurs autour de solutions innovantes ; Acquimetric, référence en cybersécurité ; le Startup Day, vitrine des projets entrepreneuriaux à fort potentiel ; ainsi que le concours des services digitaux, qui distingue les meilleures initiatives numériques de l’administration publique et du secteur privé.

‎Au nom des parrains de l’événement, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré, a salué une édition « jubilaire », symbole de la maturité croissante de l’écosystème numérique burkinabè. Il a rappelé que l’intelligence artificielle se trouve aujourd’hui au cœur des réformes de l’État : dématérialisation des procédures, réduction des délais de traitement, optimisation de la gestion des ressources humaines, renforcement de la compétitivité des entreprises locales.‎

S’adressant aux lauréats, il les a invités à considérer l’administration non comme une structure figée, mais comme « un vaste chantier d’innovation », où leur expertise peut véritablement transformer la vie de millions de Burkinabè. Il a également appelé à renforcer la confiance placée dans la jeunesse et à investir résolument dans ses solutions face aux défis contemporains.

‎Le ministre malien de la Communication et de l’Économie numérique, Almadou Ag Ilyène, intervenant au nom des pays invités spéciaux, le Mali et le Niger, a félicité le Burkina Faso pour les progrès réalisés.

Il a insisté sur la nécessité de préserver le caractère humain de l’innovation technologique, soulignant que les machines, malgré leurs capacités, doivent toujours incarner des valeurs humaines. Il a également salué la participation massive des jeunes et des femmes, symboles de la vitalité de l’écosystème numérique national :

‎« Quand vous formez une femme, vous formez un projet utile »

‎Invité d’honneur de cette édition, le ministre ghanéen de la Communication, du Numérique et de l’Innovation, Samuel Nartey George, a quant à lui salué la qualité de l’organisation et l’esprit de coopération panafricaine qui ont marqué l’événement. Il s’est réjoui de la signature d’accords bilatéraux avec le Burkina Faso, qu’il a qualifiés « d’avancées décisives pour nos citoyens ».

‎Dans son allocution de clôture, la ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Dr Aminata Zerbo/Sabané, a exprimé sa satisfaction quant à la réussite de cette édition anniversaire. Elle a rappelé la vision du Président du Faso, portée par une injonction forte : « construire nos propres outils, adaptés à nos besoins et à nos valeurs, et bâtir une IA au visage humain ».‎

‎Dr Aminata Zerbo/Sabané a également annoncé la signature de deux accords majeurs : l’un sur les tarifs d’itinérance entre le Burkina Faso et le Ghana et l’autre sur la coordination des fréquences aux frontières dans le cadre de l’AES. Ces instruments permettront d’améliorer la qualité des communications et de faciliter les échanges entre les populations des pays concernés. « L’esprit d’innovation ne doit pas s’éteindre avec les lumières de cette cérémonie. Continuons à bâtir un Burkina Faso souverain, moderne et résolument tourné vers l’avenir » a-t-elle conclu.

La « Nuit des lauréats » a célébré l’excellence numérique sous toutes ses formes, des jeunes roboticiens aux startups les plus prometteuses. Elle a également rendu hommage aux partenaires techniques et aux sponsors dont l’accompagnement constant contribue, année après année, à la réussite de cet événement majeur.