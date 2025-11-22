Cybastion s’engage pour la jeunesse : Le programme « Africa Digi-Empower » lancé à la Semaine du Numérique

Partage

Dans le cadre de la 20e édition de la Semaine du Numérique, tenu du 18 au 21 novembre 2025 au SIAO à Ouagadougou, Cybastion, entreprise technologique américaine de renom, a répondu présente. Plaçant le digital au cœur de son engagement, Cybastion a initié le programme de formation « Africa Digi-Empower », spécifiquement destiné à la jeunesse burkinabè. Dans une interview exclusive accordée à Burkina 24, Ibrahim Younoussi, directeur pays de Cybastion au Burkina Faso, a décliné les enjeux, les objectifs ambitieux de cette formation, et l’impact du numérique au Burkina Faso.

Burkina 24 : En tant que directeur pays de Cybastion, quel est l’objectif principal de votre présence à la Semaine du Digital et que représente cet événement pour votre stratégie au Burkina Faso ?

Ibrahim Younoussi : Aujourd’hui, l’objectif, c’est de former les futurs cyber-defenders, donc des ingénieurs, des auditeurs, des chefs de projet digital. On propose également des certifications internationalement reconnues. On encourage l’entreprenariat, donc via des incubateurs et des projets pratiques. Et il y a également le renforcement de la réserve nationale des talents. Donc, c’est à peu près cela.

Burkina 24 : Vous avez lancé un programme de formation « Africa DigiEmpower ». Pourquoi une telle formation, et quelle est la cible ?

Ibrahim Younoussi : Africa Digiempower, c’est la partie de Cybastion, la non-profit partie de Cybastion. C’est-à-dire, c’est un programme dont l’objectif est de former justement les femmes, ainsi que les enfants, parce qu’on pense que c’est cette partie de la population qui a difficilement accès aux informations ou bien aux technologies. Donc, c’est pour ça qu’on les a ciblées. Donc, c’est surtout eux qui nous intéressent dans ces formations.

Burkina 24 : Quels sont les avantages de ce programme pour les bénéficiaires ?

Ibrahim Younoussi : Aujourd’hui, à travers ce programme, on est en train de faire des formations afin d’inspirer le transfert de compétences, le transfert de technologies. Et une fois que les participants ont acquis cette technologie, c’est déjà une étape vers cette indépendance numérique. Je pense que déjà, à titre d’information, beaucoup de gens entendent le numérique et ne savent pas ce que s’est.

Burkina 24 : Votre présence au Burkina Faso date de quelques années maintenant, alors dites-nous comment vous vous implantez dans ce pays qui fait de la dématérialisation son sacerdoce ?

Ibrahim Younoussi : Nous avons des demandes, nous avons des commandes du Burkina Faso. Et maintenant, lorsque nous répondons à ces demandes, ces demandes ont forcément été rédigées en alignement avec les agendas. Donc, du coup, nous, lorsqu’on répond, en apportant, par exemple, le matériel, en apportant la technologie. Nous sommes là pour accompagner le Burkina Faso. Donc, chaque fois qu’il y a une demande, on répond aux demandes par les conseils. S’il y a des demandes d’équipement, on fournit.

Burkina 24 : Cybastion collabore avec plusieurs partenaires publics et privés. Quels partenariats locaux vous semblent essentiels pour déployer vos programmes de manière efficace et durable ?

Ibrahim Younoussi : Chaque partenaire intervient dans un domaine spécifique. Donc, on ne peut pas définir un partenaire ou dire que c’est lui qui peut occuper une telle ou telle activité. Donc, chaque partenaire apporte sa contribution en fonction du domaine ou le thème d’avancement spécifique. Par exemple, l’expérimentation, l’éducation, l’éducation publique.

Burkina 24 : Quels conseils aimeriez-vous donner aux jeunes, aujourd’hui qui ont peur de se lancer dans les métiers du numérique ?

Ibrahim Younoussi : Alors, ce que je peux dire aux jeunes, aujourd’hui, on a vu la place importante que le numérique occupe dans leur quotidien. Donc, cela signifie conséquemment que, sans hésitation, ils peuvent se lancer dans les métiers du numérique. Ils ne prendront pas de risques parce qu’aujourd’hui, c’est vraiment l’avenir. Donc, ce serait un bon investissement.

Burkina 24 : Quel est l’intérêt du numérique pour un pays comme le Burkina Faso ?

Ibrahim Younoussi : Je prends déjà l’exemple des plateformes de paiement. Avant tout se faisait manuellement, mais maintenant avec nos plateformes, tout se fait en ligne.

On paye les impôts en ligne, il y a les paiements publics, la mobilisation des fonds, et bien d’autres choses qui se font en ligne. On peut dire qu’on est en train de moderniser beaucoup de secteurs, il n’y a plus de manuel, c’est automatisé, c’est en ligne, et ça donne beaucoup plus de transparence, pour la gestion.

Interview réalisée par Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24