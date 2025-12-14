Roland Achille Sow salue la dynamique du secteur automobile à la 4e édition du SIAF

Le Salon International de l’Automobile de Ouagadougou (SIAF), dans sa quatrième édition, a reçu le samedi 13 décembre 2025 la visite du Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF). Cette visite marque un soutien fort à un secteur en pleine mutation.

À son arrivée, Roland Achille Sow, président de la CCI-BF a tenu à saluer l’engagement d’Ali Ouédraogo, promoteur du SIAF, pour sa persévérance et sa vision.

« Avoir le courage, depuis bientôt quatre éditions, d’organiser un salon dédié à l’automobile est une initiative à saluer », a-t-il déclaré, soulignant l’importance stratégique de la mobilité dans le développement du pays.

Le président de la CCI-BF a mis en lumière l’évolution notable du secteur automobile au Burkina Faso. « Il y a quelques années, nous n’avions que des véhicules d’occasion. Aujourd’hui, nous voyons arriver des véhicules neufs, souvent électriques, en provenance de Chine et d’autres pays », a-t-il observé.

Cette transformation, selon lui, est le signe d’une adaptation progressive aux enjeux contemporains, notamment environnementaux et économiques. Face à la baisse progressive des prix des véhicules neufs, notamment grâce aux importations asiatiques, le président de la CCI-BF a plaidé pour une révision des taxes afin de faciliter l’accès des Burkinabè à des véhicules plus modernes et moins polluants.

Après avoir visité l’ensemble des stands allant des concessionnaires aux distributeurs de carburant, en passant par les fournisseurs de pièces détachées et les institutions financières, Roland Achille Sow s’est dit impressionné par la diversité et la qualité des exposants.

« Nos impressions sont très bonnes. Ce salon va grandir, et nous espérons qu’un parc d’exposition plus adapté verra bientôt le jour pour accueillir encore plus de visiteurs », a-t-il conclu. Il a invité la population de Ouagadougou et de tout le Burkina Faso à visiter le salon, symbole d’un secteur en pleine effervescence et d’un avenir industriel prometteur.