Protection sociale : L’ADDS renforce les capacités des acteurs à Ouagadougou

publicite

Partage

L’Association Action Djiguii-Yiri pour le Développement Social et Solidaire (ADDS) a organisé, le samedi 13 décembre 2025 à Ouagadougou, une session de formation dédiée à la protection sociale. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des actions de l’association en faveur d’un développement social plus inclusif au Burkina Faso.

La formation visait à renforcer les compétences des acteurs intervenant dans le domaine de la protection sociale, tout en initiant les sympathisants de l’ADDS aux concepts fondamentaux du secteur.

L’objectif était de favoriser une meilleure compréhension des mécanismes de protection sociale et de contribuer à la construction d’une société plus solidaire et durable.

Les participants ont notamment été outillés sur les enjeux liés à la mise en œuvre du Régime d’assurance maladie universelle (RAMU), une politique publique phare du gouvernement burkinabè destinée à garantir l’accès équitable aux soins de santé pour l’ensemble de la population.

Selon le secrétaire exécutif de l’ADDS, Daouda Nacro, l’association œuvre principalement à la promotion des droits humains, du développement social et de la solidarité.

Il a souligné l’importance stratégique de la protection sociale dans le développement socio-économique, en citant l’économiste Joseph Stiglitz. « En période de crise, un socle de protection sociale agit comme un stabilisateur automatique en soutenant la demande intérieure », a-t-il souligné.

Une approche qui, selon lui, favorise la cohésion sociale et permet de soutenir les populations en situation de vulnérabilité.

Créée en janvier 2025, l’Association Action Djiguii-Yiri pour le Développement Social et Solidaire (ADDS) intervient principalement dans le domaine de la protection sociale, avec pour ambition de ne laisser personne sans accompagnement face aux aléas de la vie, notamment la maladie, l’invalidité ou la vieillesse.

Mahoua SANOGO (Stagiaire)

Burkina 24