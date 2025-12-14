Soutenance de thèse sur la télévision chrétienne Impact TV : Emmanuel Kiemtoré décroche son doctorat avec 18/20

Le Révérend Emmanuel Kiemtoré a soutenu avec brio sa thèse de Doctorat (PhD) le samedi 13 décembre 2025 à Ouagadougou. Portant sur le thème « Les mutations méthodologiques et technologiques de la communication dans la transmission de l’Évangile : étude de cas de la télévision chrétienne Impact TV », le travail a été sanctionné par la mention excellente, avec la note de 18/20, à l’issue des délibérations du jury.

Professionnel des médias avant de s’engager dans la recherche académique, Emmanuel Kiemtoré explique que le choix de ce thème découle de son parcours.

Communicateur de formation, il œuvre dans le paysage audiovisuel depuis 2009, notamment comme producteur et présentateur à Impact TV, chaîne chrétienne dont il a accompagné la création et le développement.

Au cours de ses travaux, le doctorant a mis en lumière la nécessité pour les acteurs religieux d’adapter leurs méthodes de communication à l’évolution rapide des technologies.

Selon lui, l’essor du numérique impose une remise en question des approches classiques de la prédication afin de toucher efficacement les fidèles. « La technologie progresse à grands pas et il faut avoir le courage de repenser nos méthodes pour atteindre nos objectifs », a-t-il expliqué.

Emmanuel Kiemtoré décroche la mention excellente (18/20) sur la communication de l’Évangile à l’ère numérique

S’appuyant sur les fondements bibliques, Emmanuel Kiemtoré a insisté sur l’importance de la qualité du message et des outils utilisés pour sa diffusion.

Il a toutefois appelé à un usage responsable des technologies numériques, qu’il qualifie de « bénédiction à double tranchant », nécessitant discernement et encadrement, notamment au sein des médias confessionnels.

Le professeur Hermann Sansan Pallé co-directeur de thèse

Co-directeur de la thèse, le professeur Hermann Sansan Pallé a salué la pertinence et l’impact du travail présenté. Il a estimé que cette recherche constitue une contribution majeure pour les Églises et les leaders religieux, en les invitant à intégrer pleinement les nouvelles technologies dans la diffusion de l’Évangile à l’échelle mondiale.

Satisfait de la qualité scientifique du document, le jury a unanimement félicité le candidat pour la rigueur de ses analyses et la pertinence de ses conclusions. Une reconnaissance qui conforte Emmanuel Kiemtoré dans sa vision d’une communication religieuse adaptée aux réalités contemporaines.

