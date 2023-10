Burkina Faso : Le centre évangélique Grâce Academy célèbre son vingtième anniversaire

publicite

0 Partages Partager Twitter

A l’occasion de la célébration du vingtième anniversaire du centre chrétien Grâce Academy, différents organes de presse ont été conviés à une conférence de presse ce lundi 30 octobre 2023 au siège dudit centre. Il a été question d’échanges sur l’organisation de leurs activités à venir et des perspectives de l’église.

La suite après cette publicité

Créée sous le ministère du révérend Emmanuel Kiemtore et du pasteur Hilla Kiemtore, Grâce Academy se veut être une ambassade du royaume des cieux, un ministère évangélique mais surtout un cadre d’apprentissage et de formation continue pour ses membres.

Afin de se rapprocher plus des fidèles et de les réunir en une fois pour deux bonnes raisons, la célébration du vingtième anniversaire se fera concomitamment avec la 17e édition de la conférence « Grâce Manifeste » placée sous le thème « Nouvelle saison, nouveau départ ». C’est un événement à portée internationale avec près de 800 personnes venant des quatre coins du monde en plus des délégations des différentes autres églises qui seront présentes.

Par la même occasion, le révérend Emmanuel Kiemtore portera un enseignement sur « les serviteurs qu’il faut, les équipements qu’il faut et les finances qu’il faut pour mener à bien la mission ». D’après ses propos, « le salut est gratuit mais l’évangélisation coûte chère et nous avons besoin de personnes qui ont suffisamment de ressources financières parce que quand Jésus dit d’aller aux extrémités de la terre, tout le monde sait qu’on ne peut pas aller aux extrémités de la terre à pieds. Quand on veut y aller, ça va coûter donc on veut qu’au-delà d’encourager les gens à travailler car c’est une thématique nous employons beaucoup ici, qu’ils puissent savoir pourquoi Dieu doit nous bénir. Il doit nous bénir pour que nous soyons capables d’accompagner sa mission ».

En rappel, le centre évangélique s’implique fortement pour les œuvres sociales en apportant secours aux nécessiteux, aux personnes en détresse, aux mères célibataires en difficultés et aux personnes déplacées internes. Il est prévu à cet effet une œuvre sociale qui se déroulera du 31 au 1er novembre 2023. Puis, du 1er au 05 novembre, une campagne d’évangélisation, des moments d’enseignement, de délivrance, des instants prophétiques et des louanges pour la clôturer représenteront le cours du déroulement de la célébration.

Ariane Jessica BASSOLE (Stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

publicite