63e anniversaire des forces armées nationales : Des volontaires pour la défense de la patrie (VDP) reçoivent du soutien

En prélude à la tenue du 63e anniversaire des Forces armées nationales prévu pour le 1er novembre, la Brigade des volontaires pour la défense de la patrie a reçu des dons ce lundi 30 octobre 2023 à Ouagadougou.

Dans l’optique de soutenir les volontaires pour la défense de la patrie (VDP) dans la reconquête du territoire national, plusieurs structures ont laissé parler leur cœur. Pour permettre aux enfants des VDP de poursuivre les études sereinement, l’association les « héroïnes du Faso » a initié l’«école des héros ».

Selon Farida Tiemtoré, présidente de l’association des héroïnes du Faso, à travers ce programme nous souhaitons fournir une éducation de qualité et un soutien aux enfants en situation de vulnérabilité.

« Pour cette première étape du programme nous avons décidé d’accompagner les enfants des VDP. Au regard de l’engagement des parents, les enfants des VDP peuvent se retrouver en situation de vulnérabilité. Nous voulons que chaque enfant des VDP se lève le matin avec un sourire de l’espoir sachant qu’ils sont aimés, soutenus et qu’ils ont un avenir prometteur », a-t-elle expliqué.

Ainsi, l’association s’engage à offrir des bourses scolaires d’une valeur de 75 000 F CFA à 15 enfants des VDP et un kit durant l’année scolaire 2023-2024.

A écouter Farida Tiemtoré, le kit est composé d’un sac et de fournitures scolaires d’une valeur de 10 000F pour les 15 enfants des VDP. Elle a fait savoir qu’en plus des dons, un soutien psycho social à travers des causeries éducatives et des activités récréatives est prévu.

Egalement, dans le cadre du soutien des femmes engagées comme VDP, l’association « Couleur de vie » a lancé près d’un mois une opération « 1000 femmes VDP 1000 kits de dignité ». Aujourd’hui, Aïcha Junior Ouédraogo, présidente de « couleur de vie » a fait un don symbolique.

« Tout citoyen burkinabè au vu de la situation qui prévaut actuellement dans le pays, il n’y a qu’une motivation. Je peux servir à quoi pour ces gens qui ont pris armes et qui sont au front. C’est pour cela nous avons mis en place une opération 1000 femmes VDP, 1000 kits de dignité.

Nous ne souhaitons pas nous retrouver l’année prochaine pour des dons pour des femmes qui sont au front. Notre souhait, c’est faire des dons pour des femmes qui vont s’amuser avec leur famille et organiser des soirées pour que ces femmes vivent autres choses », a-t-elle signifié.

Elle a expliqué que le kit de dignité est composé, entre autres, d’une grande couverture, des serviettes de toilette, des boules de savon, un carton de serviette hygiénique, une paire de basket, un sac de riz de 25 Kg, trois brosses à dent, 5 pâtes dentifrices et des sous-vêtements. Elle a fait comprendre que le 2 décembre 2023 à travers une soirée caritative marquera la clôture de l’opération avec une restitution.

Lieutenant-colonel Thomas Savadogo, commandant de la Brigade des volontaires de la défense pour la patrie (BVDP), a rappelé que le thème pour le 63e anniversaire qui est « forces de défense, forces de sécurité intérieure et des volontaires pour la défense de la patrie, ensemble pour la poursuite de la reconquête du territoire national ».

Pour lui, c’est une manière de rendre un hommage à plus de 60 000 VDP engagés dans la reconquête du territoire national. « Ces hommes et ces femmes qui ont répondu à l’appel de la patrie et qui ont accepté abandonner les activités et les familles pour se mettre à la disposition de la patrie. Sous les exigences de la formation militaire et la claire conscience du sacrifice sont à mon sens des héros qu’il faut magnifier et honorer à leur juste valeur », a-t-il relevé.

En outre, il a salué la générosité des donateurs du jour. « Ces dons contribuent de manière significative à la poursuite de notre mission qui est de sécuriser notre territoire et de protéger nos populations. Votre soutien est un engagement fort envers la nation et renforce notre détermination dans la reconquête du territoire national. Cet acte de générosité est un exemple inspirant de solidarité nationale », a souligné, commandant BVDP.

Il a lancé un appel à toutes les personnes de bonne volonté à soutenir les VDP. « Afin que sur le théâtre des opérations, ils (VDP) ne pensent pas à leur enfant renvoyé de l’école pour non-paiement de frais de scolarité », a-t-il lancé.

Le Chef d’Etat-major général des armées de l’armée, colonel-Major Célestin Simporé, a salué l’ensemble des donateurs. « Nous disons merci aux partenaires. Les VDP rentrent les mains chargées, dopés sur le plan moral, prêts à continuer le combat et à y aller davantage ».

