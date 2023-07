Opération 1000 femmes VDP, 1000 kits de dignité : Le parrainage de Bassolma Bazié sollicité

publicite

Le ministre d’Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié, a reçu la présidente de l’Association Couleurs de Vie, Asyha Junior Ouédraogo, ce vendredi 14 juillet 2023 à Ouagadougou.

Asyha Junior Ouédraogo dit être venue présenter le projet de son association, dénommé « Opération 1 000 femmes VDP, 1 000 kits de dignité », et demander l’accompagnement du ministre d’Etat pour la réussite de cette campagne.

Cette opération qui va se tenir au cours de la 6e édition de la Soirée Blanche, au Mess des officiers à Ouagadougou, le samedi 5 août 2023, vise à collecter des fonds pour constituer des kits de dignité au profit des femmes VDP et sages-femmes dans les zones à fort défis sécuritaires.

Pour la réussite de cette activité, l’Association couleurs de vie sollicite le parrainage du ministre d’Etat, Bassolma Bazié. Ce parrainage, a-t-elle soutenu permettra à son association de ratisser large, au cours de cette soirée.

« Le ministre, on le sait très engagé pour le bien-être des populations. Fidèle à cet engagement, il a accepté de parrainer l’activité. Il nous a aussi mis en contact avec ses collaborateurs avec qui nous allons travailler pour sa réussite. Nous savons qu’il saura convaincre ses homologues pour que chacun puisse contribuer conséquemment », a-t-elle laissé entendre.

Asyha Junior Ouédraogo a précisé que chaque kit de dignité a une valeur de cinquante mille francs CFA et se compose de savon, des pairs de basket, des brosses à dents et dentifrice, de serviettes, de couvertures et un sac de riz de 25 kg.

Elle appelle chaque Burkinabè à faire sienne cette opération, car dit-elle, « en fonction des fonds récoltés, il se pourrait qu’on augmente le contenu du kit ».

Source : MFPTPS

