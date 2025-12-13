L’impact des crises sur la santé mentale des populations mis en lumière à la 6e édition du concours CICR

La cérémonie de proclamation des résultats de la 6e édition du Concours national de la meilleure production journalistique sur les questions humanitaires s’est tenue le vendredi 12 décembre 2025, à Ouagadougou. Placée sous le thème « L’impact de la crise humanitaire sur la santé mentale des populations affectées », cette édition a récompensé le talent et l’engagement de journalistes burkinabè ayant su, avec rigueur et sensibilité, traiter une problématique souvent invisible.

« Les violences, les déplacements, les pertes et les incertitudes laissent des séquelles psychologiques malheureusement invisibles mais extrêmement profondes », a déclaré le Chef de la Délégation du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) au Burkina Faso, Yves Arnoldy.

Il a indiqué que la santé mentale est un pilier essentiel de la résilience des communautés, méritant autant d’attention que la santé physique.

« Les reportages des journalistes ont permis de briser un silence sur ces souffrances intérieures », a-t-il salué ajoutant que le concours du CICR est un « véhicule précieux » pour renforcer la visibilité des populations et rappeler qu’une information de qualité constitue une forme de protection.

A cette sixième édition du prix, c’est un total de seize œuvres journalistiques qui ont été examinées selon des critères notamment en adéquation au thème, d’utilisation de faits réels, d’originalité, d’esprit critique, de qualité technique.

Malgré une participation jugée « faible » et des « insuffisances relevées dans certaines productions », le jury, présidé par Mafarma Sanogo, journaliste, a salué l’engagement des candidats et rappelé l’importance de la formation continue des journalistes dans le traitement des problématiques humanitaires.

Quatre prix ont été décernés dans les catégories presses Radiodiffusion, Ecrite et en Ligne, mais la catégorie Télévision n’a, pour cette édition, pas trouvé de lauréat répondant pleinement aux exigences du jury. Pour la Radiodiffusion, le jury a décerné deux prix à deux lauréats arrivés ex æquo. Il s’agit de Seni Kiemtoré pour « Prise en charge psychosociale des personnes déplacées internes : la lutte sur la santé mentale, un espoir porté par ceux qui agissent » et Frédéric Tensaba avec son œuvre « L’esprit en exil ».

Émil Segda, avec « Prise en charge psychologique et psychosociale des PDI : Des humanitaires au chevet des « âmes blessées » s’est adjugé le premier prix dans la catégorie presse écrite. Hermann Frédéric Bassolé est reparti avec le premier prix dans la catégorie presse en ligne avec « Prise en charge psychologique des déplacés internes : Gogo, théâtre d’une guérison collective ».

Chaque lauréat a reçu un trophée, une enveloppe financière et des gadgets de la part du Comité International de la Croix-Rouge. Le jury a, pour finir, recommandé au CICR d’intensifier la communication autour du prix pour susciter un grand intérêt des journalistes.