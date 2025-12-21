ISTAPEM : Faouzia Sanou a soutenu son mémoire sur la campagne de communication du Forum Investir au Burkina Faso

Faouzia Sanou, étudiante en fin de cycle en communication d’entreprise à l’Institut Supérieur de Technologie Appliquée et de Mangement, a présenté le samedi 20 décembre 2025 son mémoire de fin de formation. Son travail de recherche portait sur le thème « Analyse de la campagne de communication du Forum International Investir au Burkina Faso ».

Devant un jury composé d’enseignants-chercheurs et de professionnels du domaine, l’impétrante a exposé les grandes lignes de son étude.

Elle a analysé la stratégie mise en œuvre par les organisateurs du forum et plus particulièrement le service de communication qui ont mis en place les stratégies adaptées pour mobiliser les partenaires, attirer les investisseurs et donner une image attractive du Burkina Faso sur le plan économique.

Dans son exposé, Faouzia Sanou a mis en lumière les canaux utilisés, les outils de communication déployés, ainsi que l’impact de la campagne sur les cibles visées. Elle a aussi relevé les forces et les limites du dispositif communicationnel adopté, tout en proposant des pistes d’amélioration pour les éditions futures.

Les membres du jury ont salué la pertinence du sujet, la clarté de l’analyse ainsi que la maîtrise du sujet par l’impétrante tout en saluant son courage et son ouverture d’esprit pour le choix d’un sujet d’actualité. Après délibération, le document de l’étudiante a été déclaré « acceptable » avec l’excellente note de 17,50/20.

Animé par un sentiment de fierté et de joie, Faouzia Sanou a exprimé sa joie d’avoir franchi cette étape. « Il faut dire qu’il y a eu des nuits blanches mais ce que je retiens c’est que ça s’est bien terminé et sanctionné par une bonne note et je suis fière de moi », a-t-elle exprimé.

Toujours en quête de l’excellence et de nouvelle expérience, la jeune dame a également exprimé son désir de poursuivre ses études en gestion des projets.

À travers ce travail, la jeune communicante a démontré sa capacité à lier théorie et pratique, tout en s’intéressant à des problématiques actuelles liées à l’attractivité économique du pays.

Mahoua SANOGO (Stagiaire)

Burkina 24