Développement industriel : Le Président du Faso inaugure une usine de transformation de maïs en produits dérivés

Le Président du Faso, Chef de l’État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a inauguré, ce samedi 20 décembre 2025 dans l’après-midi, le complexe agro-industriel Agroserv Industrie à Bobo-Dioulasso.

La société Agroserv Industrie est spécialisée dans la transformation du maïs en produits dérivés en l’occurrence la semoule, la farine, le gritz et le son. Elle produit également de la farine infantile et des protéines de soja.

Pour le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, l’inauguration de cette usine est « la matérialisation concrète de notre vision de valoriser nos matières premières à travers la transformation industrielle.

L’industrie, c’est ce qu’il faut au Burkina Faso et nous encourageons tout le secteur privé à emboîter le pas à ceux qui ont décidé de transformer nos matières premières ».

Le Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, M. Serge Gnaniodem PODA soutient que cette inauguration marque « une étape de plus dans la dynamique industrielle de notre pays, impulsée sous le leadership du Capitaine Ibrahim TRAORÉ ».

La présence du Président du Faso à la cérémonie d’inauguration, selon le promoteur du complexe Agroserv Industrie, M. Siaka SANON, traduit l’engagement constant du Chef de l’État pour la transformation des matières premières locales.

Ainsi, Agroserv Industrie entend « contribuer par l’investissement privé productif à l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire et à la réduction de la dépendance aux importations », soutient-il.

D’un coût d’investissement de 11 milliards FCFA, ce complexe agroindustriel doté d’équipements modernes, a une capacité de transformation de 160 tonnes de maïs par jour et 12 tonnes de farine infantile par jour.

Boosté par l’engagement du gouvernement à soutenir durablement le développement industriel de notre pays, le promoteur entend créer un champ de maïs et de soja de 3 000 hectares dans la perspective de couvrir 50% des besoins de son complexe industriel à l’horizon 2026.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso