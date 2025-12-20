‎Développement industriel : Le Capitaine Ibrahim Traoré inaugure « Burkina Cajou » à Bobo-Dioulasso

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 1 heure
0 Temps de lecture 1 minute
‎Développement industrielle : Le Capitaine Ibrahim Traoré inaugure « Burkina Cajou » à Bobo-Dioulasso
Partage

Le Président du Faso, Chef de l’État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a procédé, ce samedi 20 décembre 2025, à l’inauguration de l’usine de transformation de noix d’anacarde, dénommée Burkina Cajou.

‎Située dans la zone industrielle de Bobo 2010, Burkina Cajou est la concrétisation d’un rêve, celui de Madame Masso SO/TRAORÉ. Confronté à des obstacles de plusieurs natures, c’est grâce au soutien du Capitaine Ibrahim TRAORÉ que ce projet a pu, enfin, se réaliser.

‎Développement industrielle : Le Capitaine Ibrahim Traoré inaugure « Burkina Cajou » à Bobo-Dioulasso

‎Selon la promotrice, chaque difficulté surmontée renforçait sa détermination. « Je savais qu’au-delà de mon histoire personnelle, il y avait une conviction plus grande, celle que notre pays mérite mieux que d’exporter ses richesses à l’état brut », se convainc-t-elle.

‎« Elle nous a approchés avec le projet qui avait connu des difficultés, et nous avons décidé de l’accompagner avec les instruments de l’État », explique le Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

‎Développement industrielle : Le Capitaine Ibrahim Traoré inaugure « Burkina Cajou » à Bobo-Dioulasso

La réalisation de Burkina Cajou a donc bénéficié, pour un total de 25%, de l’accompagnement décisif du Conseil burkinabè des Filières agricoles, du Fonds Dumu Ka Fa, du Fonds burkinabè de Développement économique et social (FBDES) et de la Banque commerciale du Burkina (CBC).

‎L’usine, selon sa promotrice, incarne une vision industrielle ambitieuse, avec une capacité de transformation de 150 000 tonnes de noix d’anacarde par an grâce à des équipements de dernière génération.

Lire aussi👉🏿Yako : Le capitaine Ibrahim Traoré a procédé à l’inauguration de l’usine de SOFATO

‎D’un coût total de 9 milliards 743 millions francs CFA, l’usine offre une opportunité de 1 700 emplois directs et indirects.

Dans son discours, le Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Serge Gnaniodem PODA a rappelé que l’anacarde constitue aujourd’hui l’une des filières stratégiques du Burkina Faso.

Voir également👉🏿« A travers la construction de cette usine de raffinerie d’or, nous voulons réduire notre dépendance vis-à-vis de l’extérieur » (Capitaine Ibrahim Traoré)

La dynamique étant de valoriser les productions nationales et donner de l’emploi à la jeunesse, le Président du Faso invite « tous ceux qui sont dans l’exportation à revenir dans la transformation », car l’État est prêt à les accompagner.

‎Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 1 heure
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

La CAN, chaque 4 ans, c’est acté par la CAF !

il y a 51 minutes
Don de Lapaire à l'hôtel maternel de Ouagadougou

Solidarité : Lapaire célèbre Noël avec les pensionnaires de l’hôtel maternel de Ouagadougou

il y a 2 heures
Arbre de Noël chu yo

CHU YO : Quand la magie de Noël fait oublier le cancer le temps d’une journée

il y a 2 heures

Faso Mêbo : Les élèves ingénieurs de l’École polytechnique de Ouagadougou apportent leur contribution

il y a 2 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page