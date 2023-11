« A travers la construction de cette usine de raffinerie d’or, nous voulons réduire notre dépendance vis-à-vis de l’extérieur » (Capitaine Ibrahim Traoré)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le gouvernement avait autorisé la réalisation d’une raffinerie nationale de l’or et c’est ce jeudi 23 novembre 2023 que le Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé à la pose de la première pierre d’une usine de raffinerie d’or dans le quartier Ouaga 2000.

La suite après cette publicité

Bâtie sur une superficie de 5 hectares à Ouaga 2000, avec une production de 150 tonnes l’année, cette raffinerie comportera un magasin de stockage, des bâtiments administratifs et une bijouterie. Cette usine de raffinerie d’or offrira 100 emplois directs et 500 emplois indirects.

Simon Pierre Boussim, ministre en charge des Mines, a lu le discours du président de la Transition. Il a expliqué que l’or est le premier produit d’exportation au Burkina Faso. « A travers la construction de cette usine de raffinerie d’or, nous voulons réduire notre dépendance vis-à-vis de l’extérieur. Donner une valeur ajoutée à la production de notre or, offrir de l’emploi à la jeunesse et constituer une expertise nationale dans la production, la transformation et la commercialisation de l’or », a-t-il relevé.

Également, il a fait savoir qu’au 31 décembre 2022, le Burkina Faso disposait de 11 mines industrielles avec 57, 674 tonnes avec 430,916 milliards de FCFA en 2021 au budget de l’Etat et 540,984 milliards de FCFA en 2022, soit une augmentation de 110,068 milliards de F CFA en valeur absolue. Au fait, l’or est exploité au Burkina Faso et raffiné à l’extérieur.

Selon le Capitaine Ibrahim Traoré, on n’avait pas le contrôle de l’or. « Aujourd’hui nous avons décidé de mettre toute une chaîne en place. Nous voulons exploiter l’or nous-mêmes. Aujourd’hui nous posons la première pierre de l’usine de raffinerie, il ne s’agira plus pour nous d’amener notre or à l’extérieur pour raffiner. Nous affinerons sur place et nous saurons quelle est la teneur réelle de l’or brut qui sort ». Il a également invité les orpailleurs à ramener l’or dans la structure centrale.

Écouter l’article

publicite