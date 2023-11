Allégation de connivence d’un gendarme avec des groupes terroristes : La Gendarmerie Nationale dément

publicite

0 Partages Partager Twitter

Ceci est un communiqué de presse de la Gendarmerie Nationale.

Depuis quelques jours, des documents audios et visuels circulent sur les réseaux sociaux (Facebook et WhatsApp notamment) mettant en cause le commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Djibasso, province de la Kossi, région de la Boucle du Mouhoun. En effet, un document audio insinue qu’il est de connivence avec des groupes terroristes tandis qu’un document visuel allègue qu’il fait l’objet de recherche.

La suite après cette publicité

Le Chef d’État-major de la Gendarmerie Nationale dément et condamne fermement ces allégations. Le commandant de Brigade n’est ni recherché, ni de connivence avec des groupes terroristes.

De telles informations infondées sont de nature à ternir l’image de l’intéressé et à porter atteinte à sa réputation. Elles contribuent par ailleurs à jeter un discrédit sur la Gendarmerie Nationale et à entacher la collaboration entre les populations et les forces de défense et de sécurité.

Toutes les dispositions sont prises pour poursuivre les auteurs de telles accusations devant les juridictions compétentes.

Fidèle à sa tradition, la Gendarmerie Nationale réaffirme son attachement aux principes d’éthique et aux règles de déontologie qui encadrent l’exécution de ses missions, et encourage les populations à raffermir leur collaboration pour la reconquête du territoire national.

Écouter l’article

publicite