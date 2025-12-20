La CAN, chaque 4 ans, c’est acté par la CAF !

Partage

Le président de la Confédération africaine de football (CAF) a annoncé la tenue de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) tous les quatre ans désormais à partir de 2028 lors d’une conférence de presse ce 20 décembre 2025.

A la veille de la CAN 2025, Patrice Motsepe a fait une annonce forte. Longtemps annoncé mais jamais accepté, la Coupe d’Afrique des nations va désormais se disputer tous les quatre, selon Patrice Motsepe. Cette décision fait surement suite à la réticence des équipes européennes à libérer les footballeurs professionnels africains pour la CAN.

Cette décision entre en vigueur une semaine après l’édition de 2028 alors que la compétition se tenait tous les deux ans. Dans le but de combler le vide, Patrice Motsepe a annoncé la mise en place d’une Ligue des nations africaines à partir de la même année. Selon lui, cela permettra de voir plus de compétitions.

Ces annonces interviennent à la veille du démarrage de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 prévu au Maroc du 21 décembre au 18 janvier 2025.