Autosuffisance alimentaire : La deuxième cohorte de 3 013 VDP agricoles prête pour la spécialisation

En fin de formation civique et patriotique au Centre national de formation des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), la deuxième cohorte des VDP agricoles, forte de 3 013 jeunes dont 515 femmes, a reçu ses attestations ce samedi 20 décembre 2025.

Âgés de 18 à 45 ans, ces jeunes VDP, recrutés dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour l’autosuffisance alimentaire, seront prochainement convoyés vers des centres de formation agricole pour leur spécialisation.

À ce niveau, ils suivront dix modules portant sur diverses spéculations, notamment la céréaliculture, l’arboriculture, la culture maraîchère, la pisciculture, l’élevage, entre autres.

À l’issue de cette phase, ces jeunes, issus de plusieurs communes du pays, bénéficieront de l’accompagnement de l’État. Des espaces agricoles seront emblavés à leur profit afin de leur permettre de produire tout au long de l’année.

« Ces jeunes bénéficieront d’un kit, composé de semences, d’engrais, de petits matériels par site dès leur retour pour installation. Aussi, ils sont accompagnés pour se constituer en coopérative dans chacune des communes afin que d’autres appuis puissent leur être apportés », a confié Inoussa Ouédraogo, conseiller technique de l’Initiative présidentielle pour l’autosuffisance alimentaire.

Selon Inoussa Ouédraogo, l’Initiative présidentielle entend rompre avec les pratiques antérieures consistant à former les jeunes sans véritable suivi. « C’est ainsi qu’est identifié dans leurs communes d’origine un site de 12,5 ha qui sera aménagé avec des forages afin de permettre aux jeunes de produire en toute saison. Ce site n’est qu’un site expérimental de tout ce qu’ils ont appris en agriculture. Ils sont encouragés à se déployer sur de plus grands domaine », a-t-il expliqué.

Pour sa part, Pr Hamidou Sawadogo, directeur exécutif du Bureau des grands projets, a rappelé que ces 3 000 jeunes viendront renforcer les rangs des 2 000 VDP agricoles déjà formés et actuellement en activité sur le terrain. «Il y a plus de 2000 qui sont déjà sur le terrain qui font des merveilles.

Et ces 3000 qui sont formés iront encore sur le terrain mais ils seront accompagnés à travers la logistique, à travers la remise des kits pour leur permettre de pouvoir produire dans leurs milieux pour contribuer à la consommation locale mais aussi pouvoir atteindre l’autosuffisance alimentaire au Burkina Faso», a-t-il mentionné.

Le commandant du Centre national de formation des VDP, Ousseni Zida, a indiqué que la formation a débuté le 23 novembre 2025 avec un effectif initial de 3 076 jeunes agriculteurs. « Des cas de désertion et un cas décès, ont ramené l’effectif à 3013. De ces 3013 VDP, on note la présence de 515 personnels féminins », a-t-il précisé.

Il a souligné que cette formation a permis de renforcer chez ces jeunes les valeurs civiques et patriotiques, tout en développant l’esprit d’équipe et de responsabilité. Ils ont également été initiés aux rudiments de la vie militaire.

« Ainsi durant 30 jours de cours et conférences sur le civisme et le patriotisme, l’impérialisme et ses manifestations, le terrorisme, le combat, l’instruction sur le tir ont été dispensés jour et nuit », a-t-il signalé.

Au nom de ses camarades, Moussa Sankara a affirmé que cette formation leur a permis d’acquérir des connaissances sur plusieurs thématiques, notamment le civisme, le patriotisme, la discipline, la décolonisation des mentalités, le maniement des armes et les techniques de combat.

W. S

Burkina 24