Grande rentrée citoyenne à l’École des Alliés : La reconversion au cœur de la première édition

La première édition de la Grande Rentrée Citoyenne à l’École des Alliés s’est déroulée le vendredi 20 décembre 2025 à Ouagadougou. Organisée par Allianz Club et mise en œuvre par le cabinet Allianz Fiducière Fidali, cette rencontre avait pour objectif de créer un cadre d’information, d’échanges et de formation autour de la reconversion socio-professionnelle des jeunes et des actifs.

Placée sous le thème « La reconversion : dompter la peur de l’incertitude et faire le saut des légendes », l’activité visait à permettre aux participants de mieux comprendre les enjeux liés aux transitions de carrière dans un contexte marqué par des mutations sociales, économiques et professionnelles.

Présentant l’initiative, Latifa Sanogo, experte en comptabilité financière, vice-présidente d’Allianz Club, a expliqué que L’École des Alliés est une plateforme d’accompagnement destinée à la jeunesse.

« L’École des Alliés est une initiative portée par Allianz Club et mise en œuvre par Fidali. Elle vise à outiller les jeunes sur plusieurs aspects liés à leur installation et à leur épanouissement socio-professionnel », a-t-elle indiqué.

Selon elle, la Grande Rentrée Citoyenne s’inscrit dans une dynamique annuelle axée sur des thématiques liées à l’insertion professionnelle. « Chaque année, nous allons travailler sur des thèmes en lien avec l’insertion et l’épanouissement socio-professionnel des jeunes », a-t-elle précisé.

Le choix de la reconversion comme thème de cette première édition repose sur un constat fait par les organisateurs. « Nous avons remarqué que certains jeunes, bien qu’ayant un bagage académique, ne s’identifient pas réellement à leur filière de formation et poursuivent parfois un parcours qui ne correspond pas à leurs aspirations », a expliqué Latifa Sanogo.

La cérémonie s’est tenue sous la présidence du ministre en charge de la Jeunesse et de l’Emploi, Andjyitrolle Roland Somda, représenté par Idrissa Traoré. Celui-ci a souligné la cohérence de l’initiative avec les missions de leur département.

« Notre département est chargé de la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de jeunesse et d’emploi. Cette initiative s’inscrit dans cette dynamique et dans la vision des autorités », a-t-il déclaré.

Il a par ailleurs invité la jeunesse à tirer profit des opportunités existantes. « Nous appelons les jeunes à sortir de leur zone de confort et à saisir les opportunités qui s’offrent à eux », a-t-il ajouté.

À travers des communications, des échanges et une cérémonie de dédicace de l’ouvrage À l’École des Alliés, la première édition de la Grande Rentrée Citoyenne a réuni des jeunes, étudiants, professionnels et porteurs de projets autour des questions liées à la reconversion et à l’insertion socio-professionnelle.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24