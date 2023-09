Rencontres citoyennes 2023 : « Si on célèbre aujourd’hui le 5 août, c’est grâce à la date de la reconstitution de la Haute-Volta »

publicite

Les rencontres citoyennes 2023 du Mouvement Endogène, ont été lancées ce lundi 4 septembre 2023, date de la reconstitution de la Haute-Volta. Une traditionnelle entrée qui offre à le mouvement une aubaine pour mettre en lumière cette date qu’elle considère comme « très importante » pour la société burkinabè. « Quelles politiques publiques pour une résilience économique basée sur le développement endogène dans un contexte de défis sécuritaires au Burkina ? », c’est le thème retenu cette année.

Le mouvement endogène tient ses rentrées citoyennes en lien avec la célébration du 76e anniversaire de la reconstitution de la Haute-Volta (actuel Burkina Faso), ce lundi 4 septembre 2023. Une entrée qu’Endogène veut utiliser pour rappeler l’importance de la date de la reconstitution de la Haute-Volta à la jeunesse burkinabè.

Selon le secrétaire général du mouvement, Barthélémy Tenkodogo, nous devons l’existence du Burkina Faso à cette date. Pour lui « si on célèbre aujourd’hui le 5 août c’est grâce à la date de reconstitution de la Haute-Volta et nous voulons que cette date soit reconnue et célébrée par tous. Les devanciers ont fait leur part, à nous de faire la nôtre, unissons-nous, sinon nous sommes les perdants ».

C’est de ce fait que Endogène, selon son secrétaire général « a décidé de célébrer cette date et de rendre ainsi hommage à nos devanciers pour leur bravoure, leur détermination, leur sens de l’honneur et de la dignité. Gloire éternelle à eux, et vivement que leur combat nous serve de leçon, de ferment, pour la défense de notre pays, en proie à une crise multidimensionnelle ».

A l’écouter, au regard de la crise sécuritaire qui tend à saper le vivre-ensemble, le peuple burkinabè peut s’inspirer de ce vivre ensemble, qui autrefois avait fait la force de la reconstitution de ce pays pour y arriver.

« Face à ces défis, il est primordial de préserver notre unité et notre vivre-ensemble. Ensemble, nous pouvons faire face aux défis sécuritaires actuels et construire un avenir où règnent la paix, la tolérance et le respect mutuel. En maintenant notre solidarité, en renouant avec l’esprit de la reconstitution de la Haute-Volta en 1947, nous pourrons préserver notre héritage, garantir notre sécurité et assurer un vivre-ensemble harmonieux pour les générations présentes et futures », a martelé Barthélémy Tenkodogo.

Cette date est célébrée par ce mouvement, qui est une association « d’éducation citoyenne et d’entreprenariat social », depuis 2020. Cette célébration s’articulera sur une collecte de don pour des personnes vulnérables, des séances de sport, une projection d’un documentaire relatant cette reconstitution et cela sur toute l’étendue du territoire national, selon le secrétaire du mouvement.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

