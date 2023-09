Année scolaire 2023-2024 : La 1re promotion des Administrateurs des Lycées et collèges échange avec le MENAPLN

publicite

Le Ministère de l’éducation nationale, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales (MENAPLN) a eu une rencontre d’échanges avec la première promotion des Administrateurs des Lycées et collèges formés à l’ENAM. Elle a été ouverte ce lundi 4 septembre 2023 à Loumbila, à quelques encablures de la ville de Ouagadougou par le Secrétaire général (SG) du MENAPLN, Ibrahima Sanon.

L’année scolaire 2023-2024 verra dans les lycées et collèges du Burkina Faso de nouveaux Administrateurs. Formée à l’Ecole nationale d’administration et de la magistrature (ENAM) 2 années durant, la première promotion est forte de 299 Administrateurs des lycées collèges (ALC). Leur mission : apporter plus de professionnalisme dans l’administration et la gestion des structures scolaires.

En fin de formation, et à la veille de leur déploiement dans leurs lieux d’affectation, ils ont eu une rencontre d’échanges avec le Ministère de l’éducation nationale, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales (MENAPLN).

« Au regard de la nouveauté de l’emploi dans le répertoire de métiers et emplois de la fonction publique, il est nécessaire que nous vous rencontrions afin d’échanger sur les principales missions et les compétences requises pour une gestion efficace et efficiente du personnel enseignant et des élèves relevant de votre ressort et surtout recevoir les orientations du MENAPLN pour l’année scolaire 2023-2024 », a indiqué Ibrahima Sanon, Secrétaire général (SG) du MENAPLN.

Il s’agira au cours de ladite rencontre, à en croire le SG, d’échanger plus particulièrement autour de trois communications à savoir « les principales missions de l’Administrateur des lycées et collèges (ALC) et les compétences requises pour réussir ses missions ; la gestion des Hommes et des conflits par l’ALC ; et l’ALC face à la déontologie et à l’éthique ».

La place que l’ALC devra occuper au sein du système éducatif burkinabè, a-t-il dit en résumé, oblige le MENAPLN à accorder ses violons avec ladite corporation de sorte à adopter les meilleures pratiques à même de redorer l’image des lycées et collèges du pays et jeter les bases pour l’adoption d’un code d’éthique de l’ALC.

Pour rappel, c’est en application du décret n° 2020-0245/PRES/PM/MFPTPS/MINEFID du 30 mars 2020 portant statut particulier du métier éducation, formation et promotion de l’emploi, qu’est intervenu leur recrutement en tant qu’élèves Administrateurs des lycées et collèges par concours professionnel en 2021.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

