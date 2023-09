Le Premier ministre aux opérateurs économiques des Cascades : « Sachez utiliser votre argent au bénéfice de vos concitoyens et de votre pays »

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla, a échangé, le vendredi 1er septembre 2023, à Banfora, avec les opérateurs économiques de la région des Cascades, sur leurs préoccupations.

La suite après cette publicité

Sous la houlette du Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla, le Gouvernement de la Transition est résolument engagé à promouvoir le secteur privé burkinabè. C’est dans cette optique que le Chef du Gouvernement a rencontré les opérateurs économiques de la région des Cascades, afin de mieux prendre connaissance de leurs préoccupations, mais également de leur décliner sa vision de la marche des affaires dans les Cascades et dans le pays.

À cette rencontre, les préoccupations soulevées par les hommes et femmes d’affaires de la région des Cascades sont relatives à l’accompagnement du Gouvernement à l’endroit du secteur privé, et sont de plusieurs ordres.

Il s’agit de l’accès aux financements des jeunes et des femmes, de l’aménagement et la viabilisation des zones industrielles, du déficit d’infrastructures à l’Université de Banfora, des difficultés d’irrigation des différents points destinés à la production maraîchère, la problématique d’infrastructures routières, le renforcement de la capacité de production de la Minoterie du Faso (MINOFA), etc.

En réponse, Dr Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla a laissé entendre que certaines de ces préoccupations sont déjà prises en charge par le Gouvernement, et sont en cours de réalisation. Ensuite, c’est dans un discours franc que le Premier ministre a décliné sa vision du monde des affaires. Selon lui, l’un des chantiers du Gouvernement est d’amener les opérateurs économiques à investir et à orienter leurs affaires dans l’agriculture.

« Jusque-là ce que vous faites c’est quoi ? Vous vendez ce que d’autres produisent. Vous partez chercher ce que d’autres ont produit et vous venez nous les faire consommer. Vous enrichissez d’autres pays, et vous appauvrissez votre propre pays. Il faudra désormais que vous vendiez ailleurs ce nous produisons chez nous. Il n’y a pas de raison que les gens viennent de l’étranger se faire de l’argent ici, pendant que nos opérateurs économiques ignorent nos potentialités économiques, en laissant des secteurs entiers à la disposition d’autres nationalités », a-t-il martelé.

Et le Premier ministre de poursuivre : « Notre objectif, c’est d’abord la production et la transformation de nos produits sur place. Notre vision est de produire sur place ce que nous consommons et de consommer sur place ce que nous produisons. Notre objectif, c’est d’orienter les opérateurs économiques vers l’économie nationale et d’encourager l’entrepreneuriat national ».

Par ailleurs, il a également invité le secteur privé à travailler dans la transparence, car « la corruption dans les affaires pénalise notre économie ». « Sachez utiliser votre argent au bénéfice de vos concitoyens et de votre pays. Vous avez un rôle clé à mener. Je vous invite à réfléchir sur vos investissements futurs. Il vous faut innover. Vous devrez avoir le courage de sortir des sentiers battus », a-t-il exhorté.

Source : DCRP/Primature

Écouter l’article

publicite