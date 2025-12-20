Solidarité : Lapaire célèbre Noël avec les pensionnaires de l’hôtel maternel de Ouagadougou

Aminata Catherine Sanou Envoyer un courriel il y a 2 heures
0 Temps de lecture 1 minute
Don de Lapaire à l'hôtel maternel de Ouagadougou
Don de Lapaire à l'hôtel maternel de Ouagadougou
Partage

À l’approche des festivités de fin d’année, l’opticien panafricain Lapaire a manifesté sa solidarité envers les enfants vulnérables. Le jeudi 19 décembre 2025, une délégation de l’entreprise s’est rendue à l’hôtel maternel de Ouagadougou les mains chargées de dons. 

C’est une dotation d’une valeur totale de plus de 200 000 FCFA qui a été remise aux responsables de l’établissement. Le lot, composé de produits de première nécessité, comprenait notamment des sacs de riz, du lait, du sucre, de l’huile et du savon.

Ephraïm Boris Kaboré, responsable marketing chez Lapaire
Ephraïm Boris Kaboré, responsable marketing chez Lapaire

Pour Ephraïm Boris Kaboré, responsable marketing chez Lapaire, cette action s’inscrit dans la fibre citoyenne de l’entreprise. L’objectif est d’apporter un peu de chaleur et de réconfort aux pensionnaires de l’hôtel maternel durant cette période de partage.

« Lapaire a décidé de marquer sa solidarité envers cette structure qui œuvre quotidiennement pour le bien-être des enfants défavorisés », a-t-il souligné.

Sibiri Gansonré, le directeur de l’hôtel materne
Sibiri Gansonré, le directeur de l’hôtel maternel

Ce geste de générosité a été accueilli avec un immense soulagement par Sibiri Gansonré, le directeur de l’hôtel maternel. « C’est Noël avant Noël ! », s’est-il réjoui, tout en précisant que ce don permettra d’offrir des festivités dignes de ce nom aux enfants du centre. « Merci à Lapaire pour cette visite qui va nous aider à préparer Noël comme il se doit », a-t-il ajouté.

Lire aussi : Santé oculaire : Lapaire se rapproche davantage de la population de Saaba

Acteur majeur de la lunetterie en Afrique avec une présence dans 9 pays, Lapaire confirme ainsi son engagement au Burkina Faso, où la marque est installée depuis 2019. Aujourd’hui, l’entreprise couvre cinq villes du pays à savoir Ouagadougou , Bobo-Dioulasso, Koudougou, Kaya et Tenkodogo. Dans la capitale, elle se rapproche de ses clients à travers ses agences situées notamment à Koulouba, Bonheur-ville, Dassasgho et Tampouy.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

Aminata Catherine Sanou Envoyer un courriel il y a 2 heures
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Aminata Catherine Sanou

Aminata Catherine Sanou

Articles similaires

La CAN, chaque 4 ans, c’est acté par la CAF !

il y a 51 minutes
‎Développement industrielle : Le Capitaine Ibrahim Traoré inaugure « Burkina Cajou » à Bobo-Dioulasso

‎Développement industriel : Le Capitaine Ibrahim Traoré inaugure « Burkina Cajou » à Bobo-Dioulasso

il y a 1 heure
Arbre de Noël chu yo

CHU YO : Quand la magie de Noël fait oublier le cancer le temps d’une journée

il y a 2 heures

Faso Mêbo : Les élèves ingénieurs de l’École polytechnique de Ouagadougou apportent leur contribution

il y a 2 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page