Solidarité : Lapaire célèbre Noël avec les pensionnaires de l’hôtel maternel de Ouagadougou

À l’approche des festivités de fin d’année, l’opticien panafricain Lapaire a manifesté sa solidarité envers les enfants vulnérables. Le jeudi 19 décembre 2025, une délégation de l’entreprise s’est rendue à l’hôtel maternel de Ouagadougou les mains chargées de dons.

C’est une dotation d’une valeur totale de plus de 200 000 FCFA qui a été remise aux responsables de l’établissement. Le lot, composé de produits de première nécessité, comprenait notamment des sacs de riz, du lait, du sucre, de l’huile et du savon.

Pour Ephraïm Boris Kaboré, responsable marketing chez Lapaire, cette action s’inscrit dans la fibre citoyenne de l’entreprise. L’objectif est d’apporter un peu de chaleur et de réconfort aux pensionnaires de l’hôtel maternel durant cette période de partage.

« Lapaire a décidé de marquer sa solidarité envers cette structure qui œuvre quotidiennement pour le bien-être des enfants défavorisés », a-t-il souligné.

Ce geste de générosité a été accueilli avec un immense soulagement par Sibiri Gansonré, le directeur de l’hôtel maternel. « C’est Noël avant Noël ! », s’est-il réjoui, tout en précisant que ce don permettra d’offrir des festivités dignes de ce nom aux enfants du centre. « Merci à Lapaire pour cette visite qui va nous aider à préparer Noël comme il se doit », a-t-il ajouté.

Acteur majeur de la lunetterie en Afrique avec une présence dans 9 pays, Lapaire confirme ainsi son engagement au Burkina Faso, où la marque est installée depuis 2019. Aujourd’hui, l’entreprise couvre cinq villes du pays à savoir Ouagadougou , Bobo-Dioulasso, Koudougou, Kaya et Tenkodogo. Dans la capitale, elle se rapproche de ses clients à travers ses agences situées notamment à Koulouba, Bonheur-ville, Dassasgho et Tampouy.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24