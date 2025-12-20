CHU YO : Quand la magie de Noël fait oublier le cancer le temps d’une journée

Partage

L’Association d’Aide aux Femmes et Enfants Vulnérables d’Afrique (2A-FEVA) a organisé, ce samedi 20 décembre 2025, un arbre de Noël au profit des enfants hospitalisés au service d’oncologie pédiatrique du CHU Yalgado Ouédraogo (CHU-YO).

Noël est une fête magique pour les enfants qui rappelle l’esprit de partage, de solidarité et de générosité. L’association 2A-FEVA l’a bien compris en apportant un peu de magie au cœur de l’hôpital. Pour son président, le Dr Michel Meuke, l’objectif était clair : redonner, un tant soit peu, le sourire à ces enfants privés de fêtes en famille à cause de la maladie.

« Nous avons fait un don en nature et en espèce. Nous avons aussi donné des médicaments. Les enfants ont bénéficié de kits dans lesquels il y a un certain nombre de gadgets comme des jouets et des vêtements. Il y a aussi des denrées alimentaires que nous avons ajouté. Le don total est estimé à 50 enfants hospitalisés en pédiatrie et souffrant de cancer », a précisé le Dr Meuke.

Le corps médical, par la voix du Dr Rolande Kaboré, pédiatre oncologue, a salué cette initiative à l’endroit des petits patients et de leurs parents.

« C’est un moment où chaque enfant aimerai être en famille pour fêter les fêtes de fin d’années. C’est vraiment un geste salutaire qui permettra aux enfants de ressentir l’esprit de fête à travers cet arbre de Noel. On voit qu’ils ne sont pas bien portant mais aujourd’hui, on sent de la joie dans leur regard malgré le poids de la maladie », a t’elle apprécié.

Un sentiment partagé par les parents, émus de voir leurs enfants s’évader du quotidien médical. Entre chants, contes et pas de danse, la célébration a transformé le service hospitalier. A la fin de la journée, chaque petit patient a rejoint son lit avec des cadeaux, mais surtout avec l’espoir de retrouver bientôt la chaleur de son foyer.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24