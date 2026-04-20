AES–Union africaine : Évariste Ndayishimiye salue « la réalité du terrain » au Burkina Faso après son échange avec le capitaine Ibrahim Traoré

Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu ce lundi 20 avril 2026 au Palais de Koulouba le Président en exercice de l’Union africaine, le Général Évariste Ndayishimiye, également chef de l’État burundais.

‎‎Au sortir de son entretien au Palais présidentiel de Koulouba, le Président NDAYISHIMIYE s’est confié à la presse. Il a salué l’amour patriotique, le soutien et l’engagement du Peuple burkinabè aux côtés de son leader, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, dans la guerre contre le terrorisme et pour la souveraineté. « J’ai trouvé au Burkina Faso, un pays devenu stable, un Peuple aimable qui nous a accueillis avec joie… », a déclaré le Président burundais.

‎‎Ces échanges ont été une occasion pour le Président en exercice de l’Union Africaine de féliciter le Président du Faso « pour son courage, son dévouement et son engagement pour la paix et la stabilité dans son pays ».

Toujours au cours de ce point de presse, le Général NDAYISHIMIYE, missionné spécialement par l’Union Africaine, soutient que « l’UA doit constituer un pont solide qui va lier le Peuple burkinabè aux peuples africains, les institutions burkinabè aux autres institutions africaines ».

‎‎Pour le Président en exercice de l’UA, la rencontre avec le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso, Président de la Confédération des États du Sahel, a permis d’échanger sur des questions liées à la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel d’une part et d’autre part, à la restauration des bonnes relations entre les pays de la Confédération AES et l’UA.

‎‎« Les discussions se sont bien passées. Maintenant, je connais la réalité objective de la région du Sahel et aussi du Peuple burkinabè », insiste le Général Évariste NDAYISHIMIYE. L’Envoyé spécial de l’UA et Président en exercice de l’Organisation continentale annonce que « Je compte dresser un bon rapport objectif à mes pairs à l’UA et j’espère que sur la base de ce rapport, les relations vont encore se renforcer. On pourra aller ensemble vers un avenir commun ».

‎Source : ‎Direction de la communication de la Présidence du Faso