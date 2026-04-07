Communiqué nécrologique | Décès de SANE Abdoul Aziz

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Le Secrétaire général du Ministère de l’économie et des finances a le regret de vous annoncer le décès de Monsieur SANE Abdoul Aziz, matricule 303 159 A, adjoint des impôts, précédemment en service à la Direction provinciale des impôts du Bazèga.

Décès survenu le 23 mars 2026 à Ouagadougou, des suites de maladie.

Au nom de Monsieur le Ministre de l’économie et des finances et en mon nom propre, je présente mes condoléances à la famille éplorée.

CamScanner 07-04-2026 09.05
     
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