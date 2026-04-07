FESTICAS 2026 : Quand la culture et le sport franchissent les murs de la Maison d’Arrêt et de Correction de Banfora

En marge de la 2e édition du Festival International des Cascades (FESTICAS), le comité d’organisation a choisi de placer cette année sous le signe de l’inclusion et de l’espoir. Le lundi 30 mars 2026, l’événement a franchi les murs de la Maison d’Arrêt et de Correction de Banfora (MACB) pour une journée riche en émotions.

Le Festival International des Cascades (FESTICAS) ne se contente pas de célébrer les arts et la culture sur les scènes publiques ; il s’invite aussi là où l’espoir a besoin d’être nourri. Ce lundi 6 avril 2026, le comité d’organisation et les festivaliers ont franchi les portes de la Maison d’Arrêt et de Correction de Banfora (MACB) pour une journée placée sous le signe de la fraternité.

À travers cet acte de solidarité, le FESTICAS 2026 entend démontrer que la culture est un puissant levier d’inclusion sociale. En incluant les détenus dans la dynamique du festival, les organisateurs affirment leur volonté de ne laisser personne de côté.

« Chacun a un parent ou un proche qui est passé par la prison. Le plus souvent, quand quelqu’un est en prison, il est oublié, car tout le monde pense qu’il est une mauvaise personne. Nous, nous avons décidé de passer une journée avec eux, c’est pour leur témoigner notre affection, et leur dire qu’on est de tout cœur avec eux », a fait savoir Mamadou Yougos Koné, promoteur du FESTICAS.

Ce geste de cœur a pleinement atteint son objectif en suscitant une vive émotion chez les bénéficiaires. Dialinli Yonli, Directeur Général de la Maison d’Arrêt et de Correction de Banfora (MACB), a indiqué le caractère exceptionnel de cet événement.

Selon lui, la tenue de telles activités au sein de l’établissement est un fait rare qui mérite d’être loué. Il a chaleureusement salué l’initiative du comité d’organisation du FESTICAS, tout en exprimant sa gratitude envers ceux qui ont choisi de ne pas oublier les pensionnaires.

« L’organisation de ce match de gala ici à la MACB est d’une grande importance, car il permet non seulement aux pensionnaires de s’épanouir un tant soit peu, mais aussi de se sentir considérés par la société qui les accueillera une fois à leur sortie de prison.

Pour nous, personnel pénitentiaire, ce geste s’inscrit dans le cadre des activités d’humanisation et de réinsertion sociale des détenus, l’une de nos missions essentielles confiées par les autorités », a dit le directeur général de la MACB.

Cette journée a été marquée par des moments de partage, prouvant que le FESTICAS n’est pas seulement une vitrine artistique, mais aussi un acteur social engagé pour la cohésion et la dignité humaine.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24