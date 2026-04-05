Soutien à l’effort de paix : Le FESTICAS offre deux motos aux forces combattantes à Banfora

En marge de sa 2e édition, le Festival International des Cascades (FESTICAS) a marqué les esprits par un geste de solidarité concrète. Le samedi 4 avril 2026, lors d’une soirée d’hommage à Banfora, le comité d’organisation a remis deux motos aux forces combattantes de la région.

Plus qu’une simple célébration culturelle, le FESTICAS a choisi de placer cette édition sous le signe de l’engagement citoyen. En offrant ces deux engins aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ainsi qu’aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), le festival joint l’acte à la parole pour soutenir la sécurisation du territoire.

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Pour le promoteur du FESTICAS, Mamadou Yougos Koné, ce don est avant tout un témoignage de gratitude. « C’est une façon pour nous de dire merci aux FDS et VDP qui combattent pour notre sécurité. Si nous pouvons nous réunir ce soir, c’est parce qu’ils abattent un travail remarquable sur les champs de bataille », a-t-il déclaré.

L’acquisition de ces motos est le fruit d’un effort collectif. Le promoteur a précisé que le financement a été rendu possible grâce à plusieurs actions. « ces motos ont été acquises grâce à la vente des maillots FESTICAS, mis à la disposition du comité à prix réduit par le partenaire KRAS Sport, ainsi qu’à la vente des tickets d’entrée », a dévoilé le promoteur.

À travers cette initiative, le FESTICAS souhaite refléter la fierté et la reconnaissance du peuple burkinabè envers ceux qui consentent au sacrifice ultime pour le retour de la paix.

Présent lors de cette cérémonie d’hommage, le Président de la Délégation Spéciale (PDS) de la commune de Banfora, Yacouba Barro, n’a pas caché son admiration. Il a salué l’originalité et la noblesse de la démarche.

« Il est rare de voir des événements culturels poser des gestes d’une telle portée. Nous ne pouvons que soutenir de telles initiatives qui participent au développement et à la résilience du Burkina Faso », foi de Yacouba Barro.

Le PDS a profité de l’occasion pour réitérer sa disponibilité à accompagner le festival dans ses futures éditions, afin de porter encore plus haut l’image de la région des Cascades.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24