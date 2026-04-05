Au Burkina Faso, la Pâques célébrée avec dévotion au Camp de Prière Shiloh

À l’instar des autres chrétiens du monde, les fidèles de l’Église Camp de Prière Shiloh ont célébré la Pâques, fête marquant la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts, ce dimanche 5 avril 2026, à Ouagadougou.

Symbole de la victoire de la vie sur la mort, la Pâques est célébrée à travers le monde par des millions de fidèles.Au Burkina Faso, les chrétiens n’ont pas dérogé à cette tradition spirituelle majeure. À l’Église Camp de Prière Shiloh, cette célébration a été marquée par des moments de prière, de louange, d’adoration et d’enseignement biblique.

Selon le pasteur Yao Israël Mondesir, la Pâques ne se limite pas uniquement à la résurrection du Christ, mais incarne également le salut offert à l’humanité à travers le sacrifice de Jésus sur la croix.

«Aujourd’hui, pendant que nous fêtons la Pâques, nous nous souvenons du sacrifice que le Christ a porté pour nous. À l’époque, c’est Moïse qui avait porté ce sacrifice qui a travaillé pour que le peuple sort», a-t-il rappelé.

Il a par ailleurs souligné que la Pâques représente un nouveau départ pour les chrétiens. Spirituellement, a-t-il expliqué, elle marque le début d’une nouvelle saison dans la vie des chrétiens.

«Toute personne qui m’entend doit se réjouir parce que c’est un nouveau jour de la délivrance, de la restauration et de la restauration», a-t-il soutenu.

S’adressant à ses fidèles, le pasteur est revenu sur la portée spirituelle de cette fête, au-delà de son aspect festif.

«Mais c’est une occasion de se rappeler qu’il y a une personne qui a payé le prix. Il y a une personne qui a fait qu’on n’est plus condamné, le châtiment qui devrait rester sur nous, Dieu a permis que ça reste sur lui pour que nous, toi et moi, puissions être libres», a-t-il ajouté.

La célébration au Camp de Prière Shiloh a également été marquée par un moment fort : le lavage des pieds, un acte prophétique chargé de symboles d’humilité, de purification et de communion fraternelle. Inspiré des enseignements de Jésus-Christ, ce geste a été vécu avec ferveur par les fidèles de Shiloh.

«Jésus a dit à Pierre, si je ne te lave pas les pieds tu n’auras pas de part avec moi, pendant que nous lavons nos pieds, nous avons une grande part avec le Seigneur, tout ce que nous voulons la santé, la guérison, la restauration, toutes ces choses-là viennent aussi à nous », a-t-il expliqué.

Poursuivant son exhortation, il a affirmé que toute personne participant à cet acte spirituel entre dans une nouvelle dimension de sa vie, marquée par la grâce, la faveur et l’accomplissement des promesses divines.

W.S

Burkina 24