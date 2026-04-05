Musique : Cinq artistes burkinabè unissent leurs voix pour une dédicace collective d’albums à Ouagadougou

Cinq artistes de la scène musicale burkinabè ont procédé à la présentation officielle de leurs albums, le samedi 4 avril 2026, lors d’une cérémonie de dédicace organisée à Ouagadougou. Cette initiative conjointe, portée par les maisons de production Lion’s Record et Barka Studio, vise à valoriser la diversité musicale nationale et à promouvoir les talents émergents.

Dans une ambiance conviviale et festive, les mélomanes, acteurs culturels et proches des artistes ont répondu présents pour accompagner cette sortie collective. Les artistes Aïdy, Ovis 226, Exo Zouglou, Primo et Tastane ont ainsi dévoilé respectivement leurs œuvres intitulées Rythme de vie, Triomphe, Le temps de Dieu, Burkimbi et Fraternité.

Composés majoritairement de huit titres et six pour l’album Burkimbi de Primo, ces projets abordent des thématiques variées, allant de la cohésion sociale au patriotisme, en passant par l’amour, la solidarité et les réalités sociales. À travers ces productions, les artistes entendent toucher un large public, avec des styles musicaux diversifiés.

Pour Primo, cette dédicace marque une étape importante dans sa carrière musicale. « C’est mon tout premier album. Il y a plusieurs styles comme le reggae, le RnB et l’afrobeat. J’espère que ça va toucher le public burkinabè », a-t-il confié.

Du côté d’Exo Zouglou, l’album Le temps de Dieu se veut porteur d’un message d’espoir et de persévérance. « Nous avons traversé beaucoup de difficultés, mais nous sommes restés debout jusqu’à la sortie de cet album. Chaque chose arrive à son moment », a-t-il expliqué, tout en insistant sur l’importance du vivre-ensemble. « On doit se compléter, on ne doit pas se comparer », a-t-il souligné.

Avec Triomphe, Ovis 226 signe son quatrième album et ambitionne de franchir un nouveau cap dans sa carrière. « C’est l’album qui va me mettre en lumière », a-t-il affirmé, tout en appelant les mélomanes à soutenir les artistes locaux.

De son côté, Aidy propose avec Rythme de vie une œuvre inspirée de ses émotions et de son vécu. « Chaque mélodie est une manière de traduire ce que je ressens », a-t-elle indiqué. Son album mêle plusieurs sonorités, du waraba au reggae, en passant par des chansons d’amour.

Selon Abdoul Karim Sawadogo, coordonnateur du projet, cette initiative s’inscrit dans une vision plus large de promotion de la musique burkinabè. « L’objectif est de produire une musique qui peut s’exporter, tout en restant ancrée dans nos réalités », a-t-il souligné, évoquant une collaboration entre le Burkina Faso et les États-Unis dans la réalisation des œuvres.

Les albums sont disponibles sur clé USB au prix unitaire de 5 000 FCFA. On s’en procurer auprès desdits artistes.

Soumane Wahab KARAMBIRI et Daouda ZONGO (stagiaires)

Burkina 24